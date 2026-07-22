Mercato : Ça s’accélère, le Stade Rennais prépare trois coups XXL

Le Stade Rennais veut piocher en Ligue 1. Si le dossier Charlie Cresswell n’aboutit pas, le club breton a déjà prévu plusieurs solutions.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne trois défenseurs

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Et si le plan A tombait à l’eau ? Le Stade Rennais refuse de se faire piéger. Le recrutement de Charlie Cresswell se complique en raison de désaccords financiers avec Toulouse. Pas question pour autant d’attendre passivement.

La direction bretonne est à fond sur trois dossiers de secours pour blinder sa ligne défensive. Deux profils sont bien connus et le troisième n’est pas encore révélé. Il s’agit d’Ismaël Doukouré (RC Strasbourg) et Kojo Peprah Oppong (OGC Nice). Ce sont deux rocs qui évoluent en Ligue 1. « On m’a donné un autre nom mais je n’ai pas pris le temps de me renseigner plus », a révélé l’insider Jonathan.

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Cette confidence confirme l’existence d’une troisième piste gardée secrète. Rennes avance donc sur un dossier encore inconnu du grand public. Le Stade Rennais veut éviter toute perte de temps si les négociations avec Toulouse échouent. Le club préfère anticiper plutôt que subir et garde plusieurs portes ouvertes avant de passer à l’action.

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Après une saison où les lacunes défensives ont souvent pesé, le coach Franck Haise attend désormais un renfort capable de s’imposer. L’objectif reste le même, quel que soit le nom retenu : recruter un défenseur central fiable, performant et en adéquation avec les ambitions sportives comme avec les contraintes financières du Stade Rennais.