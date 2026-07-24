Mercato PSG : Après Lee, un autre joueur annonce son départ

La vague de départ se poursuit au PSG. Après Kang-In Lee, dont l’officialisation du transfert à l’Atlético Madrid pourrait intervenir dans les prochaines heures, un autre joueur du Paris SG a annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

Mercato : Un gardien de but quitte le PSG

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Trois ans après son arrivée en provenance de Majorque, Kang-In Lee quitte déjà les rangs du PSG. Attendue ce jeudi, l’officialisation de son transfert à l’Atlético Madrid a finalement été repoussée. D’après le journaliste Ruben Uria, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a paraphé un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, avec les Colchoneros.

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Dans le même temps, Marc Mechenoua du magazine Onze Mondial rapporte que cette opération va rapporter 40 millions d’euros au PSG. L’officialisation du deal pourrait tomber ce vendredi. Pour le club de la capitale française, la vague de départ va se poursuivre, notamment chez les jeunes. En effet, malgré une offre de premier contrat professionnel du PSG, Martin James a repoussé la proposition. Le gardien de but de 18 ans a annoncé son départ sur son compte Instagram.

« Ahlala Paris… Toi qui m’as accueilli, toi qui m’as fait grandir, toi qui m’as fait progresser. Tu m’as fait vivre des moments très compliqués, mais aussi des moments de pur bonheur. Je t’ai tout donné, et tu m’as offert en retour une expérience tout simplement inoubliable. Je t’écris aujourd’hui avec beaucoup d’émotion et un sentiment difficile à décrire.

Au cours de ma formation, j’ai tout connu : les moments de doute, les victoires, les blessures, les défaites… et je te remercie pour tout cela. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre, sans qui le club ne pourrait pas exister, ainsi que celles qui m’ont personnellement accompagné tout au long de ma formation au Paris Saint-Germain. Une pensée particulière à tout le pôle gardien de but, aux joueurs comme aux coachs.

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Merci à tous pour le travail réalisé depuis le premier jour. Une nouvelle vie et de nouveaux projets m’attendent désormais ailleurs. Paris, je te quitte aujourd’hui en étant un homme et un joueur différent de celui que j’étais en arrivant. À très vite sur les terrains », a écrit Martin James, qui s’apprête donc à lancer sa carrière professionnelle dans un autre club, dont le nom a déjà fuité.

Martin James va rejoindre le FC Köln

En effet, selon les informations du journaliste allemand Florian Plettenberg, Martin James va rejoindre le FC Cologne, où une visite médicale l’attend vendredi avant la signature d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2028.

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« Martin James va rejoindre le FC Köln ! Sa visite médicale est prévue pour vendredi. Il signera un contrat jusqu’en 2028. Il est destiné à occuper le rôle de troisième gardien ! », rapporte le spécialiste de Sky Sport Deutschland.

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