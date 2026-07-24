Mercato OM : C’est fait, une recrue débarque à Marseille

Le mercato de l’OM ne concerne pas uniquement l’équipe première. La direction phocéenne vient de s’attacher les services d’un autre jeune joueur. Lenny Hassoun rejoint le centre de formation de Marseille.

Mercato OM : Lenny Hassouni signe officiellement à Marseille

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est très mouvementé. Même si les projecteurs restent braqués sur de gros dossiers comme celui de Franco Mastantuono, les dirigeants marseillais travaillent aussi en coulisse pour renforcer leur centre de formation. Et cette campagne porte ses fruits.

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Car après avoir attiré plusieurs jeunes talents à l’instar de Kelyann Bezahaf et Wesley Boli, la direction de l’OM vient de mettre la main sur une autre promesse locale. Il est question de Lenny Hassouni. Le jeune milieu quitte le Burel FC, son club formateur qu’il avait rejoint dès l’âge de cinq ans. Il était ainsi devenu son plus ancien licencié.

La réaction de Burel FC

Son départ a d’ailleurs été salué par la direction de Burel FC via les réseaux sociaux. Ce qui témoigne de sa longue fidélité à son ancien club. Serge Obre, le directeur sportif du Burel FC, n’a pas tari d’éloges à son égard. Il a mis en avant « son superbe pied gauche, une intelligence tactique supérieure à la moyenne » et une combativité de tous les instants.

Direction l’@OM_Officiel pour notre plus ancien licencié, Lenny Hassouni !



Après des années de fidélité au Burel, il rejoint le club phare de la ville. Une immense fierté pour tout le club.



Bonne chance Lenny, le Burel ne t’oubliera pas ! ❤️💙💛 #TeamBurel #OM pic.twitter.com/5ltP4wENYx — Burel Football Club (@Burel_FC) July 23, 2026

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Ses qualités humaines et un comportement irréprochable qui lui ont valu de porter régulièrement le brassard de capitaine chez les jeunes. Il va poursuivre sa progression à l’OM. Il devra faire ses preuves en équipe réserve avant de postuler pour une place au sein du groupe de Bruno Genesio.