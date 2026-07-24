Nicolas Otamendi tire sa révérence internationale : La fin d’une ère pour l’Albicéleste

Une grosse page du football argentin vient de se tourner. Peu de temps après le dénouement de la Coupe du monde 2026, Nicolas Otamendi a officialisé la fin de sa carrière internationale. Entré en jeu au cours de la finale pour pallier la blessure de Lisandro Martínez, le défenseur central de 38 ans aura livré un ultime combat sous le maillot national avant d’annoncer sa décision à travers une déclaration vibrante sur ses réseaux sociaux.

Le message poignant de Nicolas Otamendi

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C’est via une publication particulièrement touchante que le guerrier argentin s’est adressé à ses supporters. Revenant sur ce parcours exceptionnel qui aura marqué près de deux décennies de football sud-américain, Nicolas Otamendi a exprimé toute sa gratitude envers son pays :

« Depuis tout petit, je rêvais de porter le maillot de la sélection argentine. Cela a été le plus grand privilège que le football m’ait offert. Je l’ai défendu avec toute mon âme, avec fierté et avec la responsabilité de savoir ce que cela représente pour des millions d’Argentins. »

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Incapable d’éviter le revers de son équipe lors d’une finale à suspense, le roc défensif est également revenu sur ce dernier match sur la scène internationale, sans aucun regret malgré la déception :

« Le résultat n’a pas été celui que nous espérions, mais je pars la tête haute, convaincu que ce groupe s’est battu jusqu’à la toute dernière seconde. » Cette sortie pleine de passion et pleine de dignité résume parfaitement le leadership d’un joueur qui aura été l’un des piliers indiscutables de la défense argentine et du vestiaire durant les moments de tristesses comme lors des plus grandes joies.

Un palmarès monstrueux pour une légende de l’Albicéleste

Avec le départ de Nicolas Otamendi, la sélection argentine perd l’un des défenseurs les plus emblématiques et titrés de son histoire. Véritable patron de cette défense il a pas toujours été titulaire indiscutable mais quand on a fait appel à lui il a rarement déçu, il quitte la scène internationale fort de 139 sélections, s’imposant comme l’un des joueurs les plus capés de l’histoire du pays.

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Son palmarès sous le maillot national est tout simplement monstrueux : après des années de disette et de finales perdues, Otamendi s’est forgé un palmarès digne de ce nom en remportant deux Copa America 2021 et 2024 et surtout la Coupe du monde lors du sacre historique de 2022 au Qatar.

Le passage de témoin d’un monument

Si cette défaite en finale de l’édition 2026 laisse une pointe d’amertume, elle n’entache en rien le parcours exceptionnel de l’ancien défenseur de Manchester City et de Benfica. Sa capacité à se sacrifier pour le collectif jusqu’à son ultime apparition sur le terrain pour remplacer Martínez.

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Pour l’Albicéleste, une nouvelle ère s’ouvre désormais sans l’un de ses plus loyaux soldats, laissant à la jeune génération la lourde tâche d’hériter de sa grinta et de sa passion dévorante pour le maillot céleste et blanc.