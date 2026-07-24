Ça chauffe à l’OM : Une condition bloque l’arrivée de Todibo

La direction de l’OM est déterminée à renforcer sa défense cet été. Elle tente discrètement de faire venir Jean-Clair Todibo de West Ham. Mais un élément clé retarde sa venue.

Mercato OM : Le dossier Todibo suspendu à une exigence !

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L’Olympique de Marseille rencontre quelques turbulences dans sa quête de renfort défensif. Le club phocéen a récemment jeté son dévolu sur Jean-Clair Todibo. Cette approche de l’OM ne le laisse pas insensible. Le défenseur français est enclin à revenir en Ligue 1. Sauf qu’un fossé sépare pour le moment les volontés des deux écuries.

La direction de l’OM privilégie un prêt avec option d’achat en vue ménager sa trésorerie. Tandis que West Ham campe sur sa position. Les Hammers réclament un transfert sec et définitif. Ce désaccord ouvrant la porte à des concurrents comme la Juventus.

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Le compte spécialisé La Source Marseillaise rappelle un obstacle à dossier XXL. Le club olympien doit impérativement dégraisser son arrière-garde avant de boucler la moindre arrivée. Il y a un véritable embouteillage dans ce secteur de jeu.

Il faudra sacrifier des défenseurs

Comment l’OM va-t-il gérer tous ses défenseurs centraux ? Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nayef Aguerd … En plus de Bamo Meîté et Derek Cornelius de retour de prêt. On peut imaginer que les Marseillais ne pourront pas garder tout le monde. Il faudra se séparer de quelques éléments.

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L'OM a bien un intérêt pour Jean-Clair Todibo mais tant qu'il n'aura pas dégraisser au poste de défenseur central ou il y a bien trop de monde, c'est impossible.



Le club ne peut malheureusement pas faire n'importe quoi sur ce mercato tant les finances sont limitées. pic.twitter.com/2ee6YPsoAm — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 24, 2026

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Car tant que ces départs ne seront pas actés, l’arrivée de Jean-Clair Todibo restera bloquée. La direction de l’OM doit donc accélérer sur les ventes en vue de dégager des places pour les arrivants.