INFO Mercato : Eduardo Camavinga agace le Real Madrid !

Placé sur la liste des transferts du Real Madrid, Eduardo Camavinga ne compte pourtant pas partir aussi facilement. L’international français est bien décidé à donner tort à sa direction.

Mercato Real Madrid : Eduardo Camavinga a recalé de gros prétendants

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Qui aurait pu imaginer que le jeune talent hautement prometteur qu’était Eduardo Camavinga, alors âgé de 18 ans lorsqu’il a rejoint le Real Madrid en août 2021, deviendrait, cinq ans plus tard, un indésirable de la Casa Blanca ? Pas grand monde.

Aujourd’hui, la situation contractuelle du milieu de terrain avec son employeur espagnol est très tendue. Le joueur de 23 ans est poussé vers la sortie et placé, depuis la fin de la saison dernière, sur la liste des transferts du club madrilène.

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Cette décision, prise par Florentino Pérez en accord avec sa direction, fait suite aux nombreuses blessures qu’a connues l’international français, ainsi qu’à des performances loin de celles requises pour évoluer dans un club à l’exigence du Real Madrid. Cela lui a également coûté sa place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

Ce midi, The Guardian a déclaré : « Camavinga possède une clause libératoire d’un milliard d’euros, mais le Real serait prêt à écouter des offres comprises entre 50 et 60 millions d’euros. » Selon le média britannique, Manchester United aurait tenté une approche pour le joueur.

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Mais, comme le révèle Marca, l’ancien du Stade Rennais a déjà recalé de gros prétendants, dont les Red Devils. Le journal espagnol indique aussi que Manchester City et Chelsea ont reçu une réponse négative du natif de Miconje (Angola).

Camavinga veut convaincre Mourinho de le conserver

Toujours selon les informations de Marca, qui suit la situation du Français de près, Camavinga a profité d’un temps de repos pour suivre un cursus express de quatre jours à la Harvard Business of Entertainment, Media and Sport (BEMS), afin de retrouver son niveau d’avant.

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Le double vainqueur de la Ligue des champions en 2022 et 2024 veut à tout prix convaincre José Mourinho, le nouvel entraîneur de la Casa Blanca, et son staff, d’être conservé dans l’effectif galactique du Real Madrid pour l’exercice prochain.

La direction de la capitale espagnole l’a laissé prendre part à la reprise des entraînements collectifs pour les joueurs disponibles, le temps que son avenir soit scellé. Cependant, le milieu madrilène n’a guère apprécié cette décision prise à son égard, ce qui lui donne encore plus l’envie de faire changer la donne.

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Cette motivation d’Eduardo Camavinga pourrait donc plaire à José Mourinho, tout comme son caractère de battant, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. À lui désormais de prouver qu’il mérite d’avoir une dernière chance sous la tunique du Real Madrid.