Mercato Stade Rennais : Ça chauffe, grand ménage lancé à Rennes  

Les départs s’accélèrent au Stade Rennais. Trois joueurs sont poussés vers la sortie pendant ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Trois départs en vue à Rennes

La suite après cette publicité

Six recrues sont déjà arrivées au Stade Rennais (Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds). Rennes accélère désormais ses ventes. Priorité de l’été : trouver un patron pour la défense centrale, tout en dégraissant l’effectif.

Le Deportivo La Corogne veut s’offrir Lillian Brassier. Promu en Liga, le club espagnol a de l’argent et de l’ambition. Il cible le défenseur breton après avoir déjà signé Pierre-Emerick Aubameyang. L’arrivée des nouvelles recrues va compliquer la situation de Brassier à Rennes. La solution idéale pour avoir du temps de jeu est de rejoindre un autre club. Si les discussions aboutissent, il va prendre la direction de l’Espagne.

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Enfin la délivrance pour Kolo Muani ?

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est fait, un gros transfert est bouclé !

Départ prévu pour Breel Embolo. L’attaquant suisse a la cote à l’étranger. Hull City et Ipswich Town le veulent en Premier League. Atlanta United le pousse vers la MLS. Rennes demande 15 millions d’euros pour le laisser partir. Les prétendants pourraient passer à l’attaque dans les prochaines semaines.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Deux transferts XXL se précisent

Mercato : Le Stade Rennais prépare un deal inattendu en Ligue 1

À voir

Info OM : Bruno Genesio tient déjà une sensation en attaque

Valises bouclées aussi pour Lucas Rosier. Le jeune ailier gauche rejoint Concarneau, en National, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Il cherche du temps de jeu. Rennes libère une place de plus. Si les pensionnaires du Roazhon Park bouclent tous ces départs, ils pourraient avoir de liquidités et attirer de nouveaux cracks.