Mercato : Guardiola dit non à l’Italie, une légende de l’AC Milan arrive !

On connaît enfin le successeur de Gennaro Gattuso à la tête de l’Italie. Après plusieurs spéculations autour de l’arrivée de Pep Guardiola, c’est finalement un milieu légendaire de l’AC Milan qui va prendre les rênes de la Squadra Azzurra.

Mercato : Andrea Pirlo va devenir le nouveau sélectionneur de l’Italie

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Le suspense autour du futur sélectionneur de l’Italie a pris fin cet après-midi. Alors que plusieurs noms avaient été cités ces dernières semaines pour succéder à Gennaro Gattuso, tels qu’Antonio Conte ou Roberto Mancini, l’heureux élu n’est finalement aucun d’entre eux.

En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo devrait être nommé nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra dans les jours qui suivent. Un contrat de quatre ans, jusqu’en 2030, lui aurait été proposé, ainsi qu’un salaire estimé à 1,5 million d’euros par an.

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Le légendaire milieu de terrain de l’AC Milan, aux 401 matchs disputés sous le maillot des Rossoneri, a déjà entraîné des clubs, mais jamais de sélection. Si son premier challenge fut la Juventus, club dans lequel il a évolué en tant que joueur, il est actuellement en poste au Dubai United FC (club émirati).

Le regista à la classe inégalée a dirigé, jusque-là, 161 rencontres sur un banc en six années. Le technicien de 47 ans, adepte du 4-3-3 classique, aura comme premier objectif la Ligue des nations 2027 dans un groupe assez relevé (France, Belgique et Turquie). Puis comme second, l’Euro 2028, en Angleterre.

Guardiola était « honoré » mais « n’avait pas envie »

En parlant de l’Angleterre, de nombreux Italiens auraient aimé voir Pep Guardiola y aller avec la Squadra Azzurra dans deux ans. D’abord parce qu’il est très certainement celui, parmi tous les prétendants au poste, qui connaît le mieux le pays, et ensuite parce qu’il est un des meilleurs techniciens au monde.

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À défaut de posséder la nationalité italienne et de n’avoir aucun lien avec « la Botte », il était l’entraîneur au palmarès et à l’efficacité les plus impressionnants. Son parcours veut tout dire : avoir commencé au FC Barcelone, puis enchaîné au Bayern Munich avant d’atterrir à Manchester City est loin d’être anodin.

Pas insensible à l’intérêt que lui portait la direction de la Squadra Azzurra, l’Espagnol de 55 ans a donné sa réponse au duo Maldini-Leonardo il y a quelques jours. Après une certaine réflexion bien nécessaire, il leur a dit : « Merci, je suis honoré, mais je n’en ai pas envie pour le moment. »

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Ainsi, Pep Guardiola n’aura pas trahi sa ligne de conduite qu’il s’était fixée depuis son départ des Sky Blues en mai dernier. Il voulait s’accorder plusieurs mois, voire une année de repos avant de reprendre du service. Le rêve est donc fini pour les Italiens, mais la réalité leur offre Andrea Pirlo. S’ils gagnent en qualité en tant que joueur, il faudra voir en tant que sélectionneur.