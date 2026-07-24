Info OM : Bruno Genesio tient déjà une sensation en attaque

À l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Bruno Genesio découvre un jeune talent prometteur. Antoine Valero pourrait être la solution interne pour remplacer Mason Greenwood.

OM : Antoine Valero, le prodige suivi de près par Bruno Genesio

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Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio aura besoin de renforts pour mener à bien sa mission. Même si les difficultés financières freinent pour le moment son mercato. L’OM doivent avant de recruter. Des cadres offensifs tels que Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà quitté le navire.

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Ils laissent derrière eux un vide qu’il faudra vite combler. La direction de l’OM le sait. Elle travaille en coulisse sur l’arrivée d’un nouvel attaquent. Le nom de Keito Nakamura (Stade de Reims) est évoqué. Mais contre toute attente, la solution pourrait venir en interne. Surtout que Bruno Genesio est réputé pour sa capacité à lancer de jeunes talents.

L’actuel entraîneur de l’OM pourrait s’appuyer sur Antoine Valero. L’attaquant de 18 ans s’affirme comme une alternative crédible pour dynamiser l’attaque, selon Informa Treize sur X. Le jeune buteur a été auteur d’une saison remarquable couronnée par 23 réalisations toutes.

Le talentueux Antoine Valero, 18 ans, pourrait connaître la saison de l’éclosion.



👉 Élu meilleur attaquant et meilleur joueur U19 l’an dernier, il a inscrit plus de 23 buts TCC. Il pourrait avoir une carte à jouer cette saison. #TeamOM pic.twitter.com/gBqEuv8Egk — InformaTreize (@InformaTreize) July 23, 2026

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Antoine Valero a même terminé comme meilleur joueur et attaquant U19. Il a été convoqué par Bruno Genesio pour la préparation estivale. Et le prodige français brille déjà lors de la reprise avec les pros, selon la source. Il faudra certes le protéger pour éviter de brûler les étapes. Mais sa jeunesse et son efficacité pourraient offrir à l’OM une solution inespérée en attaque.