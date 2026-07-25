Mercato OM : Genesio tient un renfort surprise en défense

‎L’OM pourrait bien avoir trouvé une solution interne à un poste qui suscite de nombreuses interrogations depuis le début du mercato estival. Alors que le club doit d’abord alléger son effectif avant de recruter, un jeune talent gagne des points dans l’esprit de Bruno Genesio.

‎Mercato OM : Kelyann Bezahaf s’invite dans les plans de Genesio

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‎Le mercato olympien continue d’alimenter les débats, mais une tendance se dessine en interne. D’après les informations de La Minute OM (LMO), la piste menant à Rafick Belghali n’est actuellement plus d’actualité. En parallèle, Bruno Genesio apprécie toujours le profil de Timothy Weah pour renforcer le couloir droit, même si aucune avancée concrète n’est annoncée.

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‎Dans ce contexte, Kelyann Bezahaf profite pleinement de la préparation estivale. En amical, face au FC Yamoussoukro (3-0), le jeune latéral a marqué les esprits. Titulaire sur le flanc droit, il a livré une prestation convaincante et offert une passe décisive à Neal Maupay dès la 14e minute, confirmant qu’il pouvait répondre présent.

🚨Info LMO



❌️La piste menant à Rafick Belghali n'est pas à l'ordre du jour.



✅️Pep Genesio apprecie le profil de Timothy Weah sur le couloir droit et souhaite faire éclore le jeune Kelyann Bezahaf qui fait forte impression lors de cette préparation estivale



L'OM doit… pic.twitter.com/2daxSePpTX — La Minute OM (@LaminutOM) July 24, 2026

‎Une prestation qui change la hiérarchie

‎L’absence de véritable spécialiste au poste de défenseur droit ouvre une porte inattendue au jeune Marseillais. Toujours selon LMO, Bezahaf est aujourd’hui celui qui a le plus à gagner dans cette situation, un constat qui traduit la confiance grandissante de Bruno Genesio envers son joueur.

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‎Après la rencontre, le défenseur n’a pas caché son émotion. « Franchement, ça fait plaisir. J’ai fait mes premières 45 minutes sous mes couleurs que j’aime, l’OM. Je viens de signer ma onzième année au club, une victoire à la clé… », a-t-il confié aux médias du club, tout en savourant cette première sortie avec l’équipe première.

Marseille mise aussi sur son centre de formation

‎Fraîchement lié à Marseille jusqu’en juin 2028 grâce à son premier contrat professionnel, Kelyann Bezahaf poursuit une ascension remarquée. Vainqueur de la Coupe Gambardella 2024 et international U20 algérien, il possède déjà un parcours prometteur malgré son jeune âge.

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‎Le contexte économique pousse également Marseille à privilégier certaines solutions internes. Le club phocéen doit vendre avant d’investir sur le marché des transferts, ce qui renforce les chances des jeunes issus du centre de formation de saisir leur opportunité.

Un pari de Genesio qui a du sens

‎Bruno Genesio semble envoyer un message fort. Avant de dépenser sur le marché, l’entraîneur veut observer les ressources déjà présentes dans son effectif. Bezahaf répond parfaitement à cette logique grâce à son engagement, sa qualité de centre et sa personnalité.

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‎Le mercato reste long et Timothy Weah demeure une option appréciée. Mais si le jeune défenseur continue sur cette dynamique, l’Olympique de Marseille pourrait bien avoir trouvé, sans débourser le moindre euro, un renfort crédible pour le côté droit de sa défense.