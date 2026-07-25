PSG : Une mauvaise nouvelle tombe avant la Supercoupe d’Europe

‎‎Le PSG s’apprête à lancer sa préparation estivale avec un effectif loin d’être au complet, à quelques semaines d’un premier rendez-vous majeur. Une absence de poids se dessine déjà pour la Supercoupe d’Europe, ce qui oblige Luis Enrique à revoir ses plans.

‎PSG : Une reprise sous le signe des absences

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‎Le Paris Saint-Germain retrouvera le chemin de l’entraînement le 27 juillet avec un groupe largement remanié. Après une saison éprouvante prolongée par la Coupe du monde 2026, Luis Enrique a choisi d’accorder plusieurs semaines de repos à ses internationaux afin de préserver leur fraîcheur physique.

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‎Selon les informations relayées par AllezParis.com, plusieurs joueurs reprendront rapidement la préparation, tandis que d’autres arriveront plus tard. Les premières rencontres amicales face à Majorque puis Manchester United serviront ainsi de laboratoire pour le technicien espagnol, qui devra également s’appuyer sur plusieurs jeunes issus du centre de formation.

‎Hakimi vers un forfait qui inquiète Paris

‎La principale interrogation concerne Achraf Hakimi. Le latéral marocain, dont le parcours international s’est achevé tardivement, ne disposerait pas d’un délai suffisant pour retrouver une condition optimale avant la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, programmée le 12 août à Salzbourg. ‎À l’inverse, plusieurs cadres devraient être de retour à temps.

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Marquinhos, Vitinha, João Neves ou encore Willian Pacho sont attendus plus tôt à l’entraînement malgré leurs campagnes estivales. L’Équipe précise également que certains internationaux français et espagnols ne rejoindront le groupe que quelques jours avant le déplacement en Autriche, rendant leur préparation particulièrement courte.

PSG 🆚 Stade Rennais



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‎Un premier rendez-vous déjà sous pression

‎L’éventuelle absence de Hakimi représenterait un véritable casse-tête. Le Marocain est devenu l’un des joueurs les plus influents du système parisien grâce à son volume de jeu, sa vitesse et son apport offensif. Son indisponibilité modifierait forcément l’équilibre de l’équipe.

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‎Cette situation pourrait également pousser Luis Enrique à effectuer des essais inattendus dès les matches amicaux. Au-delà de la Supercoupe d’Europe, l’objectif sera surtout d’éviter toute rechute physique avant un début de saison qui s’annonce particulièrement intense avec le Trophée des champions puis la reprise de la Ligue 1.

‎Paris face à un défi de gestion plutôt qu’à une crise

‎Il serait toutefois excessif d’y voir une alerte majeure. Après une saison exceptionnellement longue, le staff parisien privilégie logiquement la récupération afin d’éviter les blessures qui pourraient coûter beaucoup plus cher dans les mois à venir. La prudence semble aujourd’hui primer sur l’urgence du résultat. ‎Le PSG possède désormais un effectif suffisamment profond pour absorber ce type d’absence ponctuelle.

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Si Hakimi venait effectivement à manquer la Supercoupe, ce serait évidemment une mauvaise nouvelle, mais pas un scénario catastrophique. La véritable réussite de Luis Enrique sera de retrouver, quelques semaines plus tard, un groupe reposé, compétitif et prêt à défendre tous ses titres.