Mercato OM : Deal bouclé pour l’arrivée de Belghali ?

L’OM accélère sur le marché des transferts. Le club phocéen a déjà transmis une première offre au Hellas Vérone pour recruter Rafik Belghali.

Mercato : L’OM passe à l’attaque pour Rafik Belghali !

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L’OM passe à l’action. En ce mercato estival, le club phocéen cible l’international algérien Rafik Belghali. Le latéral droit sort d’un Mondial remarqué. Il a livré de solides performances avec les Fennecs aux États-Unis. Le jeune roc a même fait trembler les filets contre l’Autriche.

Malgré ce parcours brillant, l’Algérie a quitté le tournoi dès les seizièmes de finale face à la Suisse. Cet épisode international est désormais clos. Le joueur de 24 ans doit penser à son avenir en club. Lié au Hellas Vérone jusqu’en 2029, le natif de Louvain vise plus haut que la Serie B italienne. L’Inter Milan et l’AS Rome s’intéressent d’ailleurs à son profil.

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Marseille veut devancer la concurrence italienne. Selon le journaliste Ekrem Konur, les dirigeants marseillais ont déjà transmis une proposition ferme à Vérone : un prêt payant de 13 millions d’euros avec option d’achat. Le club transalpin en demande 15 millions. Les positions restent très proches.

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L’entraîneur Bruno Genesio cherche un arrière droit. La piste Djibril Sidibé tarde à se concrétiser. Belghali devient donc la priorité. C’est une superbe plus-value financière en perspective pour le Hellas Vérone. L’Algérien avait rejoint cette formation à l’été 2025. Montant de l’opération : 2 millions d’euros. Le joueur est aujourd’hui estimé à 12 millions par le site Transfermarkt. Les négociations sont en cours.