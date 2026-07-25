Mercato FC Nantes : Der Zakarian prépare un grand ménage  

Le mercato du FC Nantes est loin d’être terminé. Michel Der Zakarian attend encore trois renforts pour compléter son groupe. L’opération dégraissage est aussi lancée.

Mercato au FC Nantes : Der Zakarian exige trois recrues

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Trois arrivées et plusieurs départs prévus au FC Nantes. Le coach Michel Der Zakarian veut faire bouger le mercato nantais. L’entraîneur exige des renforts, mais il doit d’abord dégraisser un groupe surchargé.

Le FC Nantes se prépare pour la nouvelle saison en deuxième division. Lors du match nul contre La Roche-sur-Yon (1-1) pour le compte de son troisième test estival, certains absents ont attiré l’attention. Chidozie Awaziem, Yassine Benhattab et Matthis Abline manquaient à l’appel. Le doute plane sur leur avenir chez les Canaris.

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Michel Der Zakarian a confirmé sa prudence avec ces trois joueurs après le coup de sifflet final. Selon lui, ils sont annoncés sur le départ. La direction du FC Nantes va prendre une décision fixe concernant leur avenir. Parmi eux, Matthis Abline pourrait signer à l’AS Monaco. Un transfert record s’annonce pour la Maison Jaune.

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Le technicien nantais assume la nécessité de vendre. « On a un effectif assez pléthorique. Il y a des joueurs qui doivent partir. Il faudra bien les vendre », a-t-il martelé. Awaziem se rapproche de Konyaspor, alors que les dossiers Benhattab et Abline sont sur le point d’être bouclés. Ces départs prépareront l’arrivée de nouveaux visages. Der Zakarian réclame encore trois recrues pour armer son équipe. La direction doit maintenant vendre ses cadres sur le départ avant de finaliser les recrutements souhaités.