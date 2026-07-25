Mercato : Le Stade Rennais négocie l’arrivée d’un phénomène argentin

La direction du Stade Rennais rêve d’un énorme coup avec Franco Mastantuono. Le jeune prodige argentin pourrait poser ses valises à Rennes pendant ce mercato estival.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Franco Mastantuono

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Le Stade Rennais prépare un coup XXL sur le marché des transferts : faire venir le prodige argentin Franco Mastantuono. Pour aborder la saison prochaine, la direction bretonne multiplie les pistes de haut niveau. D’après les informations de Transferfeed, les dirigeants rennais ont jeté leur dévolu sur le jeune ailier du Real Madrid.

À 18 ans, l’international argentin dispose d’un potentiel immense qui séduit une Europe entière. Mais sa situation à Madrid se complique à cause de la rude concurrence. Sous contrat jusqu’en 2031, Mastantuono ne trouverait pas sa place dans les plans tactiques de José Mourinho. Un départ temporaire devient donc une option concrète.

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Le Real Madrid privilégie un prêt sec, refusant d’inclure une option d’achat afin de conserver la mainmise sur sa pépite. Rennes compte sauter sur cette piste. Convaincre la Casa Blanca permettrait au club breton de réaliser cette opération retentissante. La créativité du jeune ailier et sa qualité technique transformeraient le visage de l’attaque rennaise.

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La concurrence s’annonce rude, mais le dossier n’est pas impossible. Même si d’autres prétendants risquent de sortir du bois, le Stade Rennais dispose d’un argument solide : l’assurance d’un temps de jeu conséquent pour faire grandir le joueur. Les deux parties y trouveraient leur compte. Madrid protégerait son avenir, Rennes récupérerait un talent pur pour une saison.