Mercato OM : Lorenzi face au pire défi de sa carrière à Marseille

‎L’OM aborde un été décisif où chaque choix pourrait peser lourd sur son avenir sportif et financier. Avec le départ de Mason Greenwood, Grégory Lorenzi hérite d’un chantier colossal qui pourrait rapidement définir son passage à Marseille.

‎Mercato OM : Un vide immense à combler sur le front de l’attaque

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‎L’OM savait que conserver Mason Greenwood serait extrêmement difficile, mais son départ laisse un vide bien plus important que celui d’un simple buteur. En deux saisons, l’Anglais s’était imposé comme l’élément offensif le plus décisif de l’effectif, capable de faire basculer une rencontre à lui seul.

Ses statistiques, son influence dans le jeu et sa capacité à débloquer des situations compliquées en faisaient une pièce maîtresse du projet marseillais. ‎Son transfert vers Fenerbahçe permet certes d’apporter une rentrée d’argent bienvenue, mais cette opération ne règle pas tous les problèmes.

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Une partie importante du montant revient en effet à Manchester United en raison des clauses négociées lors de son arrivée. Résultat : Marseille perd son meilleur atout offensif sans disposer de toute la puissance financière espérée pour recruter un successeur du même calibre.

‎Une équation financière qui complique toutes les ambitions

‎Le défi de Grégory Lorenzi dépasse largement le simple recrutement d’un ailier droit. Le nouveau directeur sportif doit composer avec des contraintes économiques particulièrement strictes. Les engagements pris devant la DNCG et l’UEFA obligent le club à réduire sa masse salariale avant même d’envisager de nouvelles arrivées.

‎La feuille de route est donc claire : vendre, prêter et alléger les dépenses afin de retrouver un équilibre durable. Lors de sa récente conférence de presse, Lorenzi a d’ailleurs reconnu que cette stratégie était incontournable. Cette réalité limite considérablement les possibilités de l’OM, qui ne peut plus rivaliser financièrement avec plusieurs concurrents européens sur les dossiers les plus prestigieux.

‎Des pistes existent, mais aucune n’offre de garantie

‎Face à cette situation, Marseille explore plusieurs profils capables de redynamiser son secteur offensif. Parmi eux figure notamment Keito Nakamura. Selon Foot Mercato, le joueur japonais plaît aux dirigeants olympiens après ses performances récentes et son potentiel de progression.

Son profil correspond à la volonté de recruter des joueurs capables d’apporter immédiatement tout en conservant une valeur marchande intéressante. ‎Le problème reste toutefois le prix. Le Stade de Reims réclamerait au moins 25 millions d’euros pour laisser partir son international japonais, un montant conséquent pour un club qui doit surveiller chaque euro investi.

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D’autres pistes pourraient donc être activées si cette opération devenait trop coûteuse, preuve que le mercato marseillais avance désormais avec une grande prudence.

‎Lorenzi face à un énorme défi

‎Le véritable enjeu de ce mercato dépasse la simple succession de Mason Greenwood. Pour Grégory Lorenzi, il s’agit de construire une équipe compétitive tout en redressant des finances fragilisées. C’est probablement l’exercice le plus complexe qu’un directeur sportif puisse connaître : satisfaire les ambitions sportives d’un club aussi exigeant que l’OM tout en respectant des contraintes budgétaires très strictes.

‎À Marseille, chaque recrutement est immédiatement scruté, commenté et jugé. Trouver un joueur capable d’assumer l’héritage laissé par Greenwood tout en restant dans les limites financières imposées ressemble à un véritable numéro d’équilibriste.

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Si Lorenzi réussit cette mission, il gagnera rapidement la confiance des supporters. En revanche, un mercato décevant pourrait rapidement installer le doute autour de son projet. Plus que jamais, l’OM joue une partie essentielle de son avenir, et les prochaines semaines pourraient déterminer la trajectoire du club pour plusieurs saisons.‎