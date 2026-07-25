Mercato : Le PSG lâche l’affaire, 150 M€, c’est trop

‎Le PSG a pris une décision forte sur le mercato en refusant de s’engager dans une surenchère jugée déraisonnable pour renforcer son secteur offensif. Face aux exigences de Bournemouth pour Eli Junior Kroupi, le club parisien préfère revoir ses priorités plutôt que de compromettre sa stratégie financière.

‎Mercato PSG : Bournemouth en demande trop pour Kroupi

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‎Le départ de Gonçalo Ramos a laissé un vide dans l’effectif parisien. Pour le combler, Luis Enrique souhaite attirer un attaquant capable d’évoluer sur plusieurs postes, avec une qualité technique supérieure et une vraie capacité à participer au jeu collectif.

Luis Campos s’est donc activé sur plusieurs pistes répondant à ce profil. ‎Parmi les noms étudiés figurait Eli Junior Kroupi. Mais selon les informations de Marca, Bournemouth a fait savoir que son jeune attaquant français ne quitterait pas le club cet été, quelles que soient les propositions reçues.

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Une position particulièrement ferme qui refroidit définitivement les ambitions parisiennes. Le quotidien espagnol relaie également une estimation pouvant atteindre 150 millions d’euros, un montant considéré comme rédhibitoire par les dirigeants du PSG.

🆕️⛔️ Fin de piste pour Kroupi !



📢 Bournemouth a fait savoir aux clubs intéressés qu'il ne vendrait pas le joueur cet été. Il est jugé intransférable ! Bournemouth n'a pas besoin de vendre.



🗞 Marca pic.twitter.com/WCx6pkTaY8 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) July 24, 2026

‎Bournemouth campe sur ses positions

‎Le club anglais ne semble pas disposé à ouvrir la moindre négociation. En affichant publiquement son intention de conserver son buteur, Bournemouth envoie un message clair aux prétendants. Cette stratégie peut traduire une véritable volonté de bâtir son projet autour du Français, mais elle peut aussi servir à renforcer encore davantage sa valeur sur le marché.

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‎Quoi qu’il en soit, Paris ne souhaite plus entrer dans ce type de bras de fer financier. Depuis plusieurs saisons, la direction parisienne insiste sur une gestion plus rationnelle des transferts. Dépenser une somme aussi colossale pour un seul joueur irait à l’encontre de cette ligne de conduite, même si le potentiel de Kroupi est unanimement salué.

‎Le mercato parisien pourrait changer de direction

‎L’abandon de cette piste oblige désormais le PSG à accélérer sur d’autres profils. Luis Campos dispose déjà d’alternatives capables de répondre aux attentes de Luis Enrique, avec des dossiers financièrement plus accessibles et potentiellement plus simples à conclure.

‎Dans ce contexte, Ferran Torres apparaît comme une option particulièrement crédible. Son contrat arrivant bientôt à échéance avec le FC Barcelone pourrait faciliter les discussions, même si l’Atlético de Madrid suit également la situation de près. Charles De Ketelaere figure lui aussi parmi les joueurs appréciés par la cellule de recrutement parisienne.

‎Une fermeté qui en dit long sur le nouveau Paris SG

‎Ce dossier illustre parfaitement l’évolution de la politique sportive parisienne. Il fut un temps où le Paris SG semblait prêt à répondre à toutes les exigences des clubs vendeurs. Cette époque paraît désormais révolue. Aujourd’hui, le champion d’Europe privilégie la cohérence économique à l’achat spectaculaire. ‎Cette approche pourrait frustrer une partie des supporters, impatients de voir arriver un grand nom.

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Pourtant, elle traduit une volonté de construire un effectif équilibré plutôt que d’accumuler les recrutements hors de prix. Si Bournemouth maintient sa position, le PSG ne forcera pas le destin. Le marché des transferts récompense souvent les clubs capables de rester patients, et Paris semble avoir retenu la leçon.‎https://x.com/i/status/2080607041718980996