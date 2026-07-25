Mercato ASSE : 28 buts à remplacer, KSV dans le flou total

‎L’ASSE aborde un mercato décisif avec une équation particulièrement inquiétante : comment compenser la possible disparition de 28 buts sans véritable garantie offensive ? Alors que le club ligérien a profondément modifié son recrutement, les prochaines semaines pourraient déterminer une bonne partie de son avenir en Ligue 2.

‎Mercato ASSE : Une attaque qui menace de se vider

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‎Saint-Étienne a déjà lancé son chantier estival avec l’arrivée de cinq recrues, mais le principal sujet d’inquiétude se situe ailleurs. Les dirigeants doivent désormais gérer un risque majeur : celui de perdre simultanément leurs deux principales armes offensives.

Lucas Stassin, auteur de 14 buts et 6 passes décisives la saison passée, souhaite changer d’air, tandis que Zuriko Davitashvili, également auteur de 14 réalisations, attire fortement les convoitises, notamment de l’Atalanta Bergame avec une offre évoquée à huit chiffres.

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‎Si ces deux départs se concrétisent, l’ASSE verrait disparaître 28 buts d’un seul coup. Une statistique qui résume à elle seule l’ampleur du défi. D’après Foot Mercato, le club travaille aussi sur plusieurs mouvements dans le sens des départs, notamment celui de Mickaël Nadé vers l’Aris Limassol, preuve que l’effectif est encore loin d’être stabilisé.

‎Le pari risqué d’un recrutement tourné vers l’inconnu

‎Contrairement à d’autres candidats à la remontée, les dirigeants stéphanois ont fait le choix d’explorer des marchés étrangers. Le nouvel entraîneur Ian Cathro a accueilli plusieurs profils prometteurs comme Jakob Breum, Aron Csongvai, Thierno Ballo ou encore Mamou Ndiaye.

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Seul Sohaib Naïr possède une véritable expérience récente de la Ligue 2 française. ‎Cette stratégie tranche nettement avec celle adoptée par le FC Nantes. Les Canaris ont préféré miser sur des joueurs connaissant parfaitement les exigences du championnat français. Maxime Dupé, Mathieu Cafaro, Killian Corredor ou Lucas Perrin apportent tous un vécu important.

À la Jonelière, l’expérience est devenue un critère de recrutement assumé autour de Michel Der Zakarian, habitué des montées. Selon L’Équipe, Nantes poursuit également son dégraissage avec les départs annoncés de Chidozie Awaziem et d’Alban Lafont.

‎Des semaines qui pourraient tout changer

‎Le problème pour Saint-Étienne ne réside pas uniquement dans les départs potentiels. Il concerne aussi la capacité des nouveaux venus à s’adapter rapidement à un championnat réputé exigeant. La Ligue 2 laisse rarement du temps aux équipes ambitieuses.

Les automatismes doivent être trouvés très vite sous peine de voir les premiers points s’envoler. ‎Le calendrier ne laissera aucun répit. Les Verts ouvriront leur saison contre Sochaux avec une pression déjà importante après l’échec de la remontée immédiate.

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Si les dossiers Stassin et Davitashvili restent ouverts jusqu’à la fin du mercato, Ian Cathro devra préparer son équipe sans savoir précisément sur quels attaquants il pourra compter. Une situation qui complique considérablement son travail.

‎Le véritable test ne commencera pas sur le marché des transferts

‎Le recrutement de l’ASSE intrigue autant qu’il divise. Miser sur des joueurs encore méconnus en France peut permettre de réaliser d’excellentes affaires, à condition que l’intégration soit rapide. Cette politique comporte toutefois une part de risque bien supérieure à celle d’un recrutement basé sur des joueurs expérimentés du championnat.

‎Le véritable verdict ne tombera donc pas à la clôture du mercato, mais sur la pelouse. Si les nouvelles recrues répondent rapidement aux attentes et que le club parvient à conserver au moins l’un de ses deux artificiers, Saint-Étienne restera un sérieux prétendant à la montée.

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En revanche, si les 28 buts de Stassin et Davitashvili disparaissent sans être remplacés par une efficacité comparable, les Verts pourraient rapidement voir leurs ambitions freinées. Dans un championnat aussi disputé que la Ligue 2, chaque but perdu finit souvent par coûter bien plus que des statistiques : il peut faire basculer toute une saison.