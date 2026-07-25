Mercato ASSE : Une pépite signe discrètement à Saint-Etienne

Une pépite bénéficiant de la confiance de l’ASSE voit son contrat prolonger, alors qu’elle n’a pas encore intégré l’équipe du nouveau coach.

Mercato : El Jamali prolonge son contrat à l’ASSE

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La direction de l’ASSE a choisi les joueurs avec qui elle va poursuivre son ambitieux projet sous les ordres d’Ian Cathro, et Nadir El Jamali en fait partie. Victime d’une blessure et opéré en février 2026, il n’a pas encore rejoué. Néanmoins, il garde toute la confiance du club et du nouveau staff technique.

Cela s’est traduit dans les faits par la prolongation de son contrat. Selon les informations de Peuple-Vert, le milieu offensif a signé pour deux saisons supplémentaires. Initialement lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2028, il l’est désormais jusqu’en juin 2030.

Joueur de la génération 2007 de l’académie stéphanoise, Nadir El Jamali avait décroché son premier contrat professionnel en juin 2025. Lancé par Eirik Horneland dès le début de la saison dernière, il a marqué des points avec l’équipe professionnelle. La pépite de 19 ans avait fait 15 apparitions en Ligue 2 et deux en Coupe de France, avant sa grave blessure.

Un gros défi attend El Jamali à Saint-Etienne

Encore en réathlétisation, le numéro 31 de l’ASSE n’a pas démarré la préparation estivale avec le groupe stéphanois. À son retour dans le collectif, il devra batailler pour gagner sa place dans l’équipe du nouveau coach, Ian Cathro.

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Un gros défi attend donc Nadir El Jamali après la prolongation de son aventure dans son club formateur.