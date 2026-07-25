Mercato : Le PSG officialise son second gros départ de l’été

Quelques semaines après le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour plus de 70 millions d’euros, le PSG a officialisé ce samedi matin son deuxième gros départ de ce mercato estival.

Mercato : Kang-In Lee quitte le PSG et signe à l’Atlético Madrid

La suite après cette publicité

Comme pressenti depuis le début du mercato d’été, Kang-In Lee quitte officiellement le PSG. Après trois saisons sous le maillot parisien, le milieu offensif de 25 ans rejoint l’Atlético Madrid, où il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

Lisez aussi : Mercato PSG : Officialisation imminente pour Kang-In Lee !

À voir

Mercato OM : Deal bouclé pour l’arrivée de Belghali ?

« Après trois années passées au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee s’engage avec l’Atlético Madrid dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Kang-In Lee pour tout ce qu’il a apporté au Club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », écrit le double champion d’Europe en titre dans son communiqué publié sur son site officiel.

En trois ans sous la tunique Rouge & Bleu, Kang-In Lee aura disputé 124 rencontres, inscrit 16 buts, délivré 16 passes décisives et enrichi son palmarès de douze trophées, dont deux Ligues des champions consécutives, auxquelles il a largement contribué. Le PSG devrait récupérer jusqu’à 40 millions d’euros, bonus compris, dans cette opération.

Kang-In Lee rejoint l’Atlético de Madrid.



Après trois années passées au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee s’engage avec l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un transfert définitif.



🗞️➡️ https://t.co/x2mC7srJmM pic.twitter.com/PAVwszrsvW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2026

Un joli retour sur investissement pour Nasser Al-Khelaïfi, qui avait recruté l’international sud-coréen en juillet 2023 en provenance de Majorque contre une enveloppe de 22 millions d’euros. Joueur technique, polyvalent et apprécié pour sa qualité de passe, Lee a souvent été utilisé comme ailier, milieu offensif ou relayeur par Luis Enrique.

Lisez aussi : PSG Mercato : Kang-In Lee ! Annonce officielle de l’Atlético

À voir

La saison 2026-2027 qui attend l’OM : restructuration, mercato et l’ombre écrasante du PSG

« Bienvenue, Kang In Lee ! Le milieu de terrain international sud-coréen, qui a récemment disputé la Coupe du Monde, rejoint notre club en provenance du PSG, avec lequel il a remporté les deux dernières Ligues des Champions. L’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour le transfert de Kang In Lee, qui a signé avec notre club jusqu’au 30 juin 2031.

Ce talentueux milieu de terrain gaucher de 25 ans peut évoluer en tant que milieu offensif ou sur les ailes et est reconnu pour sa vision du jeu, son contrôle de balle exceptionnel, ainsi que sa qualité de passe et de frappe », commente le club espagnol à propos de son nouveau joueur.

Lire la suite sur le PSG

INFO Mercato : C’est bouclé, Kang-In Lee quitte le Paris SG

INFO PSG: Coup de théâtre pour le transfert de Kang-In Lee ?

À voir

Mercato ASSE : Une pépite signe discrètement à Saint-Etienne

Dans les plans de Diego Simeone, le désormais ancien parisien va remplacer Antoine Griezmann, qui a quitté les Colchoneros cet été.