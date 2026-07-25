La saison 2026-2027 de l’OM s’annonce comme charnière pour le club phocéen. Après la frustrante saison 2025-2026 et une cinquième place au classement du championnat Ligue 1 terminé avec 59 points, l’Olympique de Marseille a manqué les objectifs qu’il s’était fixés à l’intersaison précédente. L’équipe est restée à bonne distance d’un Paris Saint-Germain intouchable qui a effacé toutes les traces de grandeur de son rival.

Qu’esperer de l’OM la saison 2026-2027

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Le seul motif de fierté des supporteurs phocéen est une finale de Coupe de France disputée jusqu’aux tirs au but, mais qui s’est soldé par une nouvelle désillusion face à l’ennemi parisien, battu aux tirs au but après un match nul spectaculaire deux partout. Sur la scène européenne, l’aventure s’est arrêtée dès la phase de ligue et cela confirme le fossé entre les ambitions affichées et la réalité du terrain. Pour les fans du Vélodrome, privés de trophée depuis plusieurs années, cette accumulation de rendez-vous manqués nourrit une impatience grandissante à l’approche de la saison 2026-2027.

Le contraste avec le rival parisien est presque cruel. Alors que l’OM rongeait son frein à main, le Paris Saint-Germain enchaînait un doublé continental inédit en remportant la Ligue des champions en 2025 face à l’Inter Milan puis à nouveau le 30 mai 2026 à la Puskás Aréna de Budapest soutenu par 18 000 de ses supporters. Sur le plan domestique, les Parisiens ont aussi verrouillé le titre de champion avec 76 points, loin devant un Racing Club de Lens auteur pourtant d’une belle saison.

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Cette suprématie du club de la capitale n’est pas tombée du ciel : elle est le résultat des investissements colossaux dans l’effectif, une stabilité de gouvernance rare en Ligue 1 et une capacité à conserver ses cadres malgré les sirènes de clubs étrangers. L’OM, de son côté, continue d’observer avec attention certaines méthodes parisiennes, qu’il s’agisse du recrutement de profils polyvalents ou de la gestion des carrières de jeunes talents, sans disposer des mêmes moyens pour les appliquer à grande échelle.

Restructuration de l’Olympique de Marseille : McCourt et Grégory Lorenzi lancent le grand ménage

En coulisses, c’est justement la question des moyens qui agite le club phocéen depuis plusieurs mois maintenant. Propriétaire du club depuis 2016, l’homme d’affaires américain Frank McCourt aurait injecté plus de 750 millions de dollars de fonds propres, soit environ 640 millions d’euros, pour maintenir l’OM au contact de l’élite. Selon plusieurs médias, il se serait montré stupéfait par la gestion financière opérée durant les dernières années de mandat de Pablo Longoria, au point de commanditer un audit complet confié au cabinet Tifosy Capital & Advisory afin d’évaluer aussi bien les comptes du club que l’état des infrastructures du centre de formation.

Ce coup de balai a débouché sur le départ de Pablo Longoria, écarté de toute fonction exécutive à l’Olympique de Marseille, remplacé par Stéphane Richard, et sur une vague de départs au sein de l’organigramme, notamment à la cellule de recrutement de la formation.

La restructuration a fini par toucher le banc de touche où Habib Beye, arrivé en février dans un contexte déjà tendu, n’a jamais totalement convaincu. Son contrat courant jusqu’en 2027 a été rompu de manière unilatérale à l’issue d’un différend financier sur les conditions de son départ.

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C’est finalement Bruno Genesio, ancien technicien du LOSC, qui a été officiellement présenté comme entraîneur de l’Olympique de Marseille le 1er juillet 2026, avec un contrat de deux ans assorti d’une option pour une troisième saison. Le technicien hérite d’un vestiaire en pleine mue, avec pour mission de composer avec des moyens de recrutement volontairement limités.

Mercato OM 2026-2027 : masse salariale, ventes et succession de Mason Greenwood

Sur le plan strictement comptable, l’addition reste salée puisque le 17 juin 2026, l’UEFA a infligé à l’OM une amende de 10 millions d’euros pour non-respect du fair-play financier. Celle-ci est assortie d’une exclusion des compétitions européennes avec sursis. Le club phocéen évite ainsi de justesse le pire scénario.

Mais après une masse salariale record évaluée entre 153 et 160 millions d’euros la saison passée, la nouvelle direction se fixe un objectif ambitieux : la diviser en deux ou trois pour la ramener autour de 50 millions d’euros. Cette cure d’austérité explique en grande partie le départ de plusieurs cadres offensifs, à commencer par Mason Greenwood, transféré au Fenerbahçe pour un montant avoisinant les 39 millions d’euros alors qu’il avait été recruté deux ans plus tôt pour environ 26 millions d’euros, et par celui de Pierre-Emerick Aubameyang.

Ces départs laissent un vide offensif que Grégory Lorenzi doit combler sans disposer d’une enveloppe confortable, autant évoquer la magie qu’il devra faire. La piste la plus sérieuse pour renforcer l’OM mène à Keito Nakamura, ailier japonais du Stade de Reims auteur de 14 buts et 3 passes décisives la saison passée. Sauf que les Rémois réclament un minimum de 25 millions d’euros hors bonus et ont déjà repoussé une offre de 18 millions, tandis qu’Everton et Besiktas suivent également de près le dossier.

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Faute de moyens suffisants, l’Olympique de Marseille pourrait devoir se montrer patient ou créatif pour boucler ce dossier avant la fin du mercato estival. Pour plus de détails sur l’ensemble des mouvements estivaux, notre guide complet du mercato OM 2026-2027 recense toutes les arrivées et départs actés à ce jour.

La formation constitue justement l’autre option salvatrice pour McCourt, et elle pourrait bien offrir une solution inattendue au problème offensif du club. Bruno Genesio a déjà repéré Antoine Valero, un attaquant de 18 ans élu meilleur joueur et meilleur buteur des U19 la saison dernière avec 23 réalisations toutes compétitions confondues. Il l’a intégré au groupe professionnel dès la préparation estivale et on croit dans la cité phocéenne qu’il pourrait être la solution aux problèmes d’argent du club.

Cette piste interne, moins coûteuse qu’un transfert, montre une tendance de fond : à l’heure où la masse salariale professionnelle doit être comprimée à donf, miser sur l’académie marseillaise apparaît moins comme un choix idéologique que comme une nécessité économique, à l’image de ce que le PSG a patiemment bâti ces dernières années avec des joueurs intégrés très jeunes à son projet.

OM 2026-2027 : quel pronostic pour la saison de Marseille ?

Mon analyse est que cette saison 2026-2027 doit se lire pas vraiment comme une promesse de titre que comme un test de crédibilité institutionnelle. L’histoire récente de l’OM est jalonnée de projets annoncés en grande pompe, celui de l’arrivée de Longoria en 2021 en étant l’exemple le plus frappant, qui se sont heurtés à la même instabilité chronique en coulisses.

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Ce qui distingue peut-être la démarche actuelle des autres tentatives, c’est qu’elle part d’un audit financier et d’un choix de continuité technique désormais tranché avec Genesio, plutôt que d’une simple communication ambitieuse. Mais tant que le club devra vendre avant de recruter et miser sur des paris comme celui d’Antoine Valero pour compenser le départ de ses meilleurs éléments, l’écart avec un PSG, désormais installé au sommet de l’Europe, risque de se creuser plutôt que de se combler.

Au final, les supporters phocéens feraient bien de tempérer leurs attentes immédiates tout en restant attentifs aux fondations qui se posent actuellement. Une qualification européenne stable, un parcours convaincant en Coupe de France et une intégration réussie des jeunes pousses comme Valero suffiraient déjà à qualifier la saison de réussite dans le contexte actuel.

Le véritable enjeu de l’OM en 2026-2027 ne se jouera pas seulement sur la pelouse du Vélodrome, mais dans la capacité du club à transformer une cure d’austérité contrainte en projet sportif cohérent. C’est la seule voie crédible pour un jour redevenir concurrencer d’un rival parisien qui, lui, ne semble pas près de ralentir.

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