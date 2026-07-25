Mercato OL : Deux ex-attaquants de Rennes visés par Lyon

Révélées, ces dernières heures, deux pistes de l’OL mènent vers deux anciens attaquants du Stade Rennais. Sont-elles toujours d’actualité ?

Mercato : Loïs Openda attendu à l’OL avant le 30 juillet

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L’OL est en passe de boucler le transfert de son attaquant de pointe. Il doit le faire avant le 30 juillet, date butoir de l’UEFA pour le dépôt de la liste des clubs engagés au 3e tour des préliminaires de la Ligue Europa.

Sauf revirement de dernière minute, Loïs Openda devrait être le renfort à la place Endrick et Roman Yaremchuk, partis de Lyon à l’issue de leur prêt. L’avant-centre de la Juventus s’est déjà mis d’accord avec le club rhodanien. Mais l’Olympique Lyonnais doit encore s’entendre avec la Vieille Dame sur l’indemnité du prêt.

Le dossier du numéro 9 recherché est bien avancé selon les confidences de Matthieu Louis-Jean au journal Le Progrès. Il assure qu’il devrait se conclure dans le délai de l’UEFA.

Lyon a tenté de rapatrier Mathys Tel ou Kalimuendo

Par ailleurs, L’Équipe apprend que le directeur sportif des Gones suivait les pistes menant vers Mathys Tel (21 ans) de Tottenham et Arnaud Kalimuendo (24 ans) de Nottingham Forest, parallèlement au dossier Loïs Openda.

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À en croire le quotidien sportif, il a tenté de rapatrier l’un de ces anciens attaquants du Stade Rennais, également en difficulté dans leur club respectif. Les deux Français étaient sollicités sous la forme d’un prêt également.