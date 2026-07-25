Mercato ASSE : Nouvelle offensive surprise pour Davitashvili

Alors que Zuriko Davitashvili, attaquant de l’ASSE, est annoncé proche de l’Olympiakos, il intéresserait toujours l’Atalanta Bergame, repoussé une première fois.

Mercato : L’ASSE se montre très exigent pour Zuriko Davitashvili

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Le transfert de Zuriko Davitashvili de l’ASSE est toujours dans les tuyaux. Kilmer Sports Ventures ne veut pas le retenir en Ligue 2, mais n’a pas non plus l’intention de le brader. Il a donc fixé un prix élevé, estimé à 20 millions d’euros, pour l’ailier gauche.

Fermes sur leur exigence financière, les dirigeants du groupe canadien ont déjà refroidit le Besiktas en Turquie. Une première offre de l’Olympiakos, estimée à près de 14 millions d’euros, avait été également repoussée.

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Toutefois, le club grec n’a pas dit son dernier mot. Il serait revenu à la charge avec une proposition revue à la hausse, afin de faire bouger les lignes à Saint-Etienne. Selon les informations en provenance de Grèce, cette nouvelle proposition rapprocherait Zuriko Davitashvili du club athénien.

L’Atalanta revient à la charge pour le buteur de Saint-Etienne

Mais contre toute attente, Nicolò Schira apprend que l’Atalanta Bergame serait toujours sur les rangs. Le club de Serie A s’est renseigné à nouveau sur la situation actuelle du meilleur buteur de l’ASSE, selon les informations du journaliste italien.

Pour rappel, la Dea avait dégainé une première offre à hauteur de 12 millions d’euros, soit la valeur de l’international Géorgien (54 sélections) selon Transfermakrt. Cette proposition loin des attentes de KSV avait été refusée évidemment.

L’avenir de Zuriko Davitashvili se joue donc désormais entre l’Olympiakos Le Pirée et l’Atalanta Bergame, si l’on en croit le rebondissement dévoilé par le spécialiste du marché des transferts.

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A noter que l’attaquant de l’AS Saint-Etienne est sous contrat jusqu’en juin 2028. Le club ligérien n’a donc pas de pression pour le transférer. De plus, Kilmer Sports a les moyens de le garder si aucune offre n’atteint sa demande.