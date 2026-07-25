Mercato PSG : Incroyable coup de théâtre pour Yan Diomande !

Malgré un accord contractuel sur la base d’un contrat de cinq ans, Yan Diomande pourrait finalement snober le PSG en cas de départ du RB Leipzig durant ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid casse tout pour Yan Diomande

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Annoncé très proche du Paris Saint-Germain, Yan Diomande n’a pas encore quitté le RB Leipzig. Le club allemand ne s’oppose pas au départ de l’attaquant de 19 ans, mais réclame un chèque de 130 millions d’euros pour lui délivrer un bon de sortie. Bien évidemment, le PSG se trouve ce montant excessif et tente depuis plusieurs semaines de faire baisser le coût de l’opération.

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Sauf que les lignes ne bougent pas et d’autres grands clubs européens s’activent pour attirer Diomande. C’est le cas notamment du Real Madrid. En effet, selon plusieurs sources concordantes, Florentino Pérez aurait déjà envoyé une première offre de 100 millions d’euros à Leipzig et pourrait bien damer le pion au Paris SG dans cette affaire.

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Sur son compte Twitter, Fabrizio Romano rapporte que « le Real Madrid a envoyé une offre officielle de 100M€ au RB Leipzig cette semaine : proposition de 90M€ plus 10M€ de bonus sur la table. Le RB Leipzig a rejeté l’offre, car il demande plus de 100M€ pour laisser partir Diomandé. Le Real poursuit les discussions. Le PSG, en négociations depuis des semaines, mais pas encore d’accord avec le RB. » Le deal pourrait donc échapper au Paris Saint-Germain.

« Si le Real enchaîne une nouvelle offre pour Diomande, cela deviendra très difficile pour le PSG »

Malgré son accord avec Yan Diomande, le Paris Saint-Germain va devoir se décider. Si Nasser Al-Khelaïfi ne se résout pas à proposer une formule, qui se rapproche des exigences du RB Leipzig pour son joueur, le Real Madrid pourrait remporter cette bataille. Le journaliste Florian Plettenberg en est convaincu.

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« Le Real Madrid a soumis une offre écrite officielle d’une valeur de 100M€ (90M€ fixes + 10M€ en bonus) pour Yan Diomande après l’offre de 100M€ de Liverpool. Le RB Leipzig l’a de nouveau rejetée. Aucune offre officielle de la part du Paris Saint-Germain pour l’instant. Seulement des contacts entre Nasser Al-Khelaïfi et Oliver Mintzlaff. Diomande a décidé de rejoindre le PSG et a accepté un contrat jusqu’en 2031, mais Leipzig ne le vendra que pour un montant exceptionnel.

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100M€ ne suffisent pas. Si le Real enchaîne une nouvelle offre pour Diomande, cela deviendra très difficile pour le PSG », rapporte le spécialiste de Sky Sport. Reste maintenant à voir comment va se terminer ce feuilleton.