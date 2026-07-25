Mercato OM : Un crack français se rapproche de Marseille  

Jean-Clair Todibo pourrait poser ses valises à l’OM pendant ce mercato estival. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato : L’OM accélère pour Jean-Clair Todibo, le joueur dit oui !

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Jean-Clair Todibo veut rejoindre Marseille. Les dirigeants de l’OM avancent fort sur ce dossier prioritaire cet été. Le défenseur international français, actuellement à West Ham, valide totalement l’idée d’un retour en Ligue 1. Le technicien marseillais, Bruno Genesio est chaud pour l’accueillir et lui donner du temps de jeu.

Marseille doit dégraisser sa défense pour avoir de liquidités. Certains cadres vont dire au revoir au club phocéen. Les départs probables de Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi pourraient rapporter plus de 30 millions d’euros au club phocéen. Une manne financière idéale pour se reconstruire.

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Selon le journaliste Sébastien Vidal, le contact est établi avec Jean-Clair Todibo. Le joueur de 26 ans est emballé, mais un obstacle de taille persiste entre les deux clubs. Grégory Lorenzi et les dirigeants marseillais visent un prêt avec option d’achat et la prise en charge intégrale du salaire. À l’inverse, les Hammers exigent un transfert définitif.

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