Mercato PSG: Maghnes Akliouche à Liverpool ? La vérité éclate

Récemment, plusieurs sources ont évoqué une offensive de Liverpool pour Maghnes Akliouche, qui aurait déjà un accord contractuel avec le PSG. Mais la vérité serait tout autre concernant l’avenir du milieu offensif de l’AS Monaco.

Mercato PSG : Liverpool fonce sur Maghnes Akliouche

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Fortement pressenti au Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche pourrait être en train de vivre ses dernières semaines en tant que joueur de l’AS Monaco. Mais Luis Campos tarde à trouver un terrain d’entente avec Thiago Scuro, le directeur général de l’AS Monaco, et cela donne des idées à d’autres grands clubs européens pour l’international français.

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En effet, selon les informations de Sky Sports, Liverpool se serait rapproché de la direction monégasque pour s’informer la situation de Maghnes Akliouche. Intéressé par le joyau de l’ASM depuis plusieurs mois, le club anglais étudierait très sérieusement la possibilité de passer de faire une offre officielle dans les prochains jours. La chaîne sportive explique que la lenteur des négociations entre le PSG et l’AS Monaco pourrait changer la donne dans ce dossier.

Alors que le club de Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas aller au-delà des 40 millions d’euros, alors que l’ASM réclame forcément 50 millions d’euros pour laisser partir son numéro 11. La temporisation du PSG pourrait donc lui coûter cher si les Reds decident d’accélérer dans ce dossier. Pas si vite, rétorque un spécialiste du mercato.

Fabrizio Romano démonte la piste Liverpool pour Akliouche

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le club anglais ne semble pas véritablement intéressé par un recrutement de Maghnes Akliouche durant ce mercato d’été.

« Je maintiens mes informations sur Maghnes Akliouche. Il y a eu des rumeurs comme quoi Liverpool pouvait voler le deal pour Akliouche. Si j’avais des informations comme quoi Liverpool essayait d’entrer sur le dossier ou de le voler, je vous le ferais savoir. Mais mes informations restent les mêmes : le PSG a un accord avec le joueur. Maghnes Akliouche veut signer au PSG, et que le PSG est en négociations avec Monaco.

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Les discussions de club à club ne sont pas terminées. Donc nous devons encore faire attention, tout est encore possible. Mais la situation entre le PSG et Maghnes Akliouche est vraiment concrète. Donc le Paris Saint-Germain travaille pour boucler ce dossier dès que possible », a expliqué le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.

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