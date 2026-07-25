Mercato FC Nantes : C’est fait, un redoutable buteur débarque à Nantes

La direction du FC Nantes déniche un goleador pour la saison prochaine. Le jeune crack est à l’essai à Nantes.

Mercato FC Nantes : Un crack de 17 ans est à La Jonelière !

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Un phénomène offensif foule les terrains de La Jonelière. Pour anticiper le départ imminent de Matthis Abline vers l’AS Monaco, le FC Nantes teste un jeune profil : Evan Cidemé. Âgé de 17 ans, l’attaquant impressionne. Il est libre. Les plus grands clubs européens le suivent déjà de très près.

Sa dynamique impressionne toute l’Europe. Libéré par l’En Avant Guingamp, le jeune buteur sort de deux saisons exceptionnelles. Son bilan ? 29 buts inscrits chez les U17 et les U19 bretons. Des statistiques affolantes. Une efficacité redoutable.

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Selon le journaliste Louis Le Bars (La Dépêche du Midi), des écuries françaises, portugaises, italiennes, belges et autrichiennes observent attentivement ses performances. Le staff nantais cherche un successeur à Abline. Face au départ imminent de leur cadre offensif, le coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian et les Kita réagissent vite.

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Tester Cidemé s’inscrit directement dans cette logique : dénicher des talents bruts, miser sur la jeunesse et bâtir l’avenir du club. Ce test permettra-t-il au jeune prodige de signer chez les Canaris ? Le staff tranchera dans les prochains jours. S’il convainc Der Zakarian, il va parapher son bail.