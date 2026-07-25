Mercato ASSE : Porte de sortie grandement ouverte à Stassin

Le nouveau coach de l’ASSE, Ian Cathro, aurait pris une décision radicale concernant Lucas Stassin, qui n’entre pas dans ses plans !

ASSE : Lucas Stassin a toujours des envies d’ailleurs

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L’ASSE tente de se séparer de Lucas Stassin, qui n’est pas entièrement impliqué dans le projet stéphanois depuis son maintien forcé dans l’équipe, l’été dernier. Il a raté sa saison dernière, notamment la première moitié.

En effet, l’attaquant de 21 ans avait décidé de quitter le club relégué en Ligue 2, mais il a été empêché de partir. Kilmer Sports Ventures avait repoussé toutes les offres pour le Belge. Finalement, les 11 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en 31 matchs de Ligue 2 par ce dernier n’ont pas été suffisants pour remonter l’AS Saint-Etienne en Ligue 1.

Mercato : Porto, Braga et Galatasaray visent l’attaquant de Saint-Etienne

A la suite du maintien des Verts en Ligue 2, Lucas Stassin est toujours enclin au départ. Toutefois, les prétendants ne se bousculent pas pour le recruter. L’intérêt du FC Porto et du SC Braga au Portugal s’est vite évanoui.

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Ces dernières semaines, celui de Galatasaray est évoqué, mais sans offre concrète. De plus, l’ASSE se montre assez exigente pour l’avant-centre recruté à 10 M€ et valorisé à 15 M€ par Transfermarkt. Selon les bruits du mercato, KSV a fixé son indemnité de départ à près de 20 M€.

Cathro prêt à se passer des services de Stassin

Informé de l’envie d’ailleurs de Lucas Stassin, le nouveau staff technique de l’ASSE ne compte pas sur lui. Sa mise à l’écart du groupe contre les Rangers à Glasgow confirme la position d’Ian Cathro. Ce dernier ne veut pas s’embarrasser de joueurs qui ne se sentent pas concernés par le projet et l’objectif du club stéphanois.

Selon Peuple-Vert, le technicien écossais a tranché clairement pour le maintien à l’écart du numéro 9 des Verts. « Le technicien écossais ne peut pas s’encombrer d’états d’âme dans son effectif. Pour bâtir son projet de jeu et un effectif solide, il a avant tout besoin de joueurs impliqués à 100 % », justifie le média spécialisé.

Le profil du Belge imcompatible avec le plan de jeu du coach Ecossais ?

Par ailleurs, le profil de l’ancien joueur de KVC Westerlo ne serait pas compatible avec le projet de jeu d’Ian Cathro. Selon la source, il n’a pas satisfait les attentes de l’entraîneur des Stéphanois lors du match amical contre le Servette FC (0-1).

« Lucas Stassin n’a servi absolument à rien contre le Servette », selon Romain, redacteur à P-V, tout en estimant que le projet de jeu du successeur de Philippe Montanier « n’est pas taillé pour lui ».

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Il ne serait donc pas surprenant de voir Lucas Stassin dans ‘’le loft’’, jusqu’à son éventuel transfert ou à la fermeture du mercato d’été.