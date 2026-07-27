Mercato OM : Marseille officialise un joli coup malin

L’OM poursuit son travail de fond sur le mercato en sécurisant l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Le club phocéen a confirmé ce dimanche la prolongation de contrat de Nouhoum Kamissoko, un choix qui illustre sa volonté de préparer l’avenir avec intelligence.

‎Mercato OM : Un pari sur l’avenir déjà validé

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‎L’OM a annoncé la prolongation de Nouhoum Kamissoko jusqu’en juin 2029. Sur ses réseaux sociaux, le club a officialisé la nouvelle en déclarant : « Félicitations, Nouhoum Kamissoko ! Notre milieu de terrain malien prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. » Une marque de confiance forte envers un joueur de seulement 21 ans.

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‎Recruté à l’été 2025 en provenance de Châteauroux, le milieu malien s’est progressivement fait une place dans l’effectif professionnel. Ses premières apparitions en Ligue 1 ont convaincu les dirigeants de miser davantage sur son potentiel.

Félicitations, 𝗡𝗼𝘂𝗵𝗼𝘂𝗺 𝗞𝗮𝗺𝗶𝘀𝘀𝗼𝗸𝗼 ! 🔵⚪️



Notre milieu de terrain 🇲🇱 prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029 ✍️ pic.twitter.com/r7hPZmAM5v — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2026

‎Une progression qui change la donne

‎Même si son temps de jeu est resté limité la saison passée, Kamissoko a laissé entrevoir des qualités prometteuses. Ses trois apparitions lors des dernières journées de championnat ont démontré sa capacité à répondre présent lorsque l’équipe avait besoin de lui.

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‎Sa titularisation lors du premier match de préparation face au Yamoussoukro FC, remporté 3-0, confirme également qu’il figure dans les plans du staff pour la nouvelle saison. Cette prolongation n’est donc pas le fruit du hasard.

‎Une décision qui peut rapporter gros

‎En verrouillant son jeune milieu jusqu’en 2029, Marseille protège un élément dont la valeur sportive et financière pourrait rapidement grimper. C’est aussi un signal envoyé aux autres jeunes du centre de formation : les performances sont récompensées. ‎

Cette stabilité permet également au joueur de poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît, sans subir la pression d’un avenir contractuel incertain.

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‎Cette prolongation ne fera peut-être pas autant de bruit qu’un transfert spectaculaire, mais elle pourrait se révéler tout aussi importante. Les grands clubs construisent aussi leurs succès en conservant leurs jeunes talents avant leur explosion. ‎Marseille réalise ainsi un coup aussi prudent qu’ambitieux.