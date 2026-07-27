Mercato ASSE : KSV signe un crack à fort potentiel

‎L’ASSE poursuit sa stratégie tournée vers la jeunesse en sécurisant l’avenir d’un défenseur considéré comme l’un des plus prometteurs de son centre de formation. En officialisant la signature professionnelle de Nathan Kasia Nkondo, le club stéphanois confirme sa volonté de bâtir son futur sur ses meilleurs talents.

‎Mercato ASSE : Un pari d’avenir déjà assumé par les Verts

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‎L’AS Saint-Étienne a officialisé, ce dimanche, la signature du premier contrat professionnel de Nathan Kasia Nkondo. Le jeune défenseur central est désormais lié au club jusqu’en juin 2029, une marque de confiance forte accordée à un joueur dont la progression impressionne depuis son arrivée dans le Forez. ‎Sur le site officiel de l’ASSE, le directeur sportif Loïc Perrin n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme.

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« Nathan est un joueur à potentiel dans lequel on croit beaucoup. Au-delà d’un contrat, c’est un projet sportif que nous lui proposons. Il a d’ores et déjà intégré le groupe professionnel, ce qui est une première étape importante. À lui désormais de faire ses preuves ! », a-t-il expliqué. Des propos qui traduisent l’ambition du club autour de ce jeune talent.

‎Une ascension éclair qui force le respect

‎Arrivé durant l’été 2024 en provenance du RC Joinville, Nathan Kasia Nkondo a rapidement franchi les étapes. Après une saison convaincante en U17 National, le défenseur né en 2009 a poursuivi son développement avec les U19 avant de découvrir le Challenge Espoirs puis l’équipe réserve.

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‎International français chez les jeunes, avec plusieurs sélections en U16 et des rassemblements chez les U17, il s’est également illustré durant la préparation estivale avec le groupe professionnel. Cette évolution rapide a convaincu les dirigeants de sécuriser son avenir avant que d’autres clubs ne passent à l’offensive.

‎Un choix qui envoie un signal fort au mercato

‎En prolongeant aussi tôt l’un de ses plus grands espoirs, Saint-Étienne ne récompense pas uniquement les performances d’un joueur. Le club adresse également un message clair : son centre de formation demeure un pilier essentiel de son projet sportif malgré les exigences du marché des transferts. ‎Très ému après cette signature, Nathan Kasia Nkondo a partagé sa fierté.

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« Je suis ému de rendre fière ma famille en signant ce premier contrat professionnel. J’ai travaillé pendant plusieurs années pour ce moment, mais ce n’est qu’une étape. Signer ce premier contrat dans ce club, qui au fil des années passées ici est entré dans mon cœur, est un honneur », a confié le défenseur sur le site officiel des Verts.

‎Un investissement qui peut rapporter gros

‎Cette signature dépasse largement le cadre administratif d’un premier contrat professionnel. Elle illustre une stratégie réfléchie de l’ASSE, qui préfère protéger ses jeunes pépites avant qu’elles n’attirent les convoitises des grands clubs français et européens. Dans un football où les talents sont repérés toujours plus tôt, cette anticipation est devenue indispensable.

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‎Pour autant, le plus difficile commence désormais pour Nathan Kasia Nkondo. Les attentes seront élevées et la concurrence importante. S’il poursuit sa progression avec la même régularité, Saint-Etienne pourrait tenir l’un des futurs visages de sa défense. Les prochains mois permettront de mesurer si ce pari ambitieux se transforme en véritable réussite sportive.