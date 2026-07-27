Mercato : Le PSG chasse Chevalier pour un héros du Mondial 2026

Après une première saison décevante au plan personnel, Lucas Chevalier pourrait déjà faire ses valises pour quitter les rangs du PSG, qui viserait un héros de la Coupe du monde 2026. Explications.

Mercato : Le PSG se positionne pour Zion Suzuki

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D’après les dernières informations de Sky Sports Italia, Zion Suzuki serait sur les tablettes de la Juventus Turin, mais également du PSG. Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale française, aurait pris contact avec le gardien de but japonais ces dernières heures.

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Le portier de 23 ans pourrait bien rejoindre le PSG si l’un des gardiens de Luis Enrique venait à partir, que ce soit définitivement ou en prêt. Cela pourrait être le cas de Lucas Chevalier, arrivé l’été dernier de Lille, qui pourrait quitter l’équipe de Luis Enrique lors de ce mercato.

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« La Juventus n’est pas la seule intéressée par Zion Suzuki : le gardien japonais de Parme est dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, et même, ces dernières heures, du Paris Saint-Germain. Le champion d’Europe en titre aurait pris contact avec Suzuki ces dernières heures, et ce dernier pourrait rejoindre le club français si l’un de leurs gardiens actuels venait à partir, que ce soit définitivement ou en prêt. Le principal suspect est Lucas Chevalier, arrivé l’été dernier de Lille, qui pourrait quitter l’équipe de Luis Enrique lors de ce mercato », explique le média sportif.

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Recruté pour 50 millions d’euros il y a un an, l’ancien portier du LOSC n’a pas convaincu et a vu Matvey Safonov le déloger de son statut de numéro 1. Cependant, aux dernières nouvelles, l’international français de 24 ans, désormais considéré comme la doublure de Matvey Safonov, ne souhaiterait pas quitter le Paris SG cet été.

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Sous contrat jusqu’en 2030, Chevalier se battre pour convaincre Luis Enrique, qui a milité pour sa venue au détriment de Gianluigi Donnarumma. De son côté, Zion Suzuki, lié à Parme jusqu’en juin 2029 et valorisé à 30 millions d’euros par sa direction, serait déjà d’accord pour relever le défi parisien. Affaire à suivre…