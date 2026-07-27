Mercato PSG : Liverpool lâche sa première offre pour Barcola

Après avoir refusé l’offre de prolongation du PSG, Bradley Barcola se dirige désormais vers un départ durant ce mercato estival. Favori pour accueillir l’ailier français, Liverpool serait déjà prêt à envoyer sa première offre au club de la capitale.

Mercato PSG : Accord de principe entre Barcola et Liverpool

La suite après cette publicité

Après le journal L’Équipe, Fabrizio Romano a confirmé les envies de départs de Bradley Barcola. Le journaliste italien rapporte que « le PSG ne veut pas de joueurs malheureux au club. » Alors que l’ancien joueur de l’OL refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin 2028, le Paris Saint-Germain « est ouvert à l’idée de trouver des solutions. Et c’est ce qui va arriver avec Barcola, le PSG va accueillir les offres pour lui. »

Lisez aussi : Mercato : Urgent ! Le PSG tient le successeur de Barcola

À voir

Mercato Stade Rennais : Ça chauffe, un phénomène s’éloigne de Rennes

À 23 ans, l’international français est emballé à l’idée de remplacer Mohamed Salah et fait donc de Liverpool son choix numéro 1 en cas de départ cet été. D’ailleurs, Barcola « considère le club » anglais « comme la destination parfaite.

Lisez aussi : Mercato PSG : Urgent ! Accord entre Barcola et Liverpool

De son côté, Nicolo Schira assure qu’il existe d’ores et déjà un « accord de principe entre l’ailier Bradley Barcola et Liverpool pour un contrat jusqu’en 2032 avec un salaire supérieur (à celui qu’il touche à Paris, NDLR). » Les Reds s’apprêtent à présent à lancer les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour l’indemnité de transfert.

Liverpool envoie plus de 100M€ pour Bradley Barcola

En effet, selon les dernières informations relayées ce lundi par Nicolo Schira, les dirigeants de Liverpool seraient déjà prêts à transmettre une première offre officielle au Paris Saint-Germain pour recruter Bradley Barcola. Le spécialiste mercato de Sky Italia rapporte ainsi que « Liverpool est maintenant prêt à soumettre une offre au PSG de plus de 100 millions d’euros pour essayer de signer Bradley Barcola. »

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Bradley Barcola a choisi son prochain club !

À voir

Kylian Mbappé : « Merci pour tout », sa lettre ouverte aux Français

Mercato: Coup de tonnerre ! Bradley Barcola dit NON au PSG

Il rappelle toutefois que les pensionnaires d’Anfield devront se montrer très généreux, puisque « Paris demande 150 à 170 millions d’euros pour vendre l’ailier qui est la cible principale des Reds comme remplaçant de Mohamed Salah. » Ce feuilleton pourrait donc occuper les prochaines semaines du mercato estival.