Mercato PSG : Liverpool lâche sa première offre pour Barcola

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Après avoir refusé l’offre de prolongation du PSG, Bradley Barcola se dirige désormais vers un départ durant ce mercato estival. Favori pour accueillir l’ailier français, Liverpool serait déjà prêt à envoyer sa première offre au club de la capitale.
Mercato PSG : Accord de principe entre Barcola et Liverpool
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Après le journal L’Équipe, Fabrizio Romano a confirmé les envies de départs de Bradley Barcola. Le journaliste italien rapporte que « le PSG ne veut pas de joueurs malheureux au club. » Alors que l’ancien joueur de l’OL refuse de prolonger son contrat, qui expire en juin 2028, le Paris Saint-Germain « est ouvert à l’idée de trouver des solutions. Et c’est ce qui va arriver avec Barcola, le PSG va accueillir les offres pour lui. »
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À 23 ans, l’international français est emballé à l’idée de remplacer Mohamed Salah et fait donc de Liverpool son choix numéro 1 en cas de départ cet été. D’ailleurs, Barcola « considère le club » anglais « comme la destination parfaite.
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De son côté, Nicolo Schira assure qu’il existe d’ores et déjà un « accord de principe entre l’ailier Bradley Barcola et Liverpool pour un contrat jusqu’en 2032 avec un salaire supérieur (à celui qu’il touche à Paris, NDLR). » Les Reds s’apprêtent à présent à lancer les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour l’indemnité de transfert.
Liverpool envoie plus de 100M€ pour Bradley Barcola
En effet, selon les dernières informations relayées ce lundi par Nicolo Schira, les dirigeants de Liverpool seraient déjà prêts à transmettre une première offre officielle au Paris Saint-Germain pour recruter Bradley Barcola. Le spécialiste mercato de Sky Italia rapporte ainsi que « Liverpool est maintenant prêt à soumettre une offre au PSG de plus de 100 millions d’euros pour essayer de signer Bradley Barcola. »
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Il rappelle toutefois que les pensionnaires d’Anfield devront se montrer très généreux, puisque « Paris demande 150 à 170 millions d’euros pour vendre l’ailier qui est la cible principale des Reds comme remplaçant de Mohamed Salah. » Ce feuilleton pourrait donc occuper les prochaines semaines du mercato estival.