Mercato FC Nantes : Tout est OK, un chouchou de Kita quitte le navire

Matthis Abline va dire au revoir au FC Nantes pendant ce mercato estival. Les Kita et l’AS Monaco règlent actuellement les ultimes détails administratifs et financiers.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline tout proche de Monaco

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Matthis Abline s’apprête à quitter le FC Nantes. Monaco tient enfin son nouvel attaquant. L’accord définitif est proche. Le joueur s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants monégasques sur son futur contrat. Restait alors à rapprocher les positions entre Nantes et Monaco. Ce dossier touche désormais à son terme.

Pour convaincre les dirigeants nantais, l’ASM devrait investir près de 30 millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur que le FC Nantes avait acheté définitivement à l’été 2024 en provenance du Stade Rennais contre 10 millions d’euros. En cas de signature, les Canaris réaliseraient donc une très belle plus-value sur leur avant-centre.

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Selon les informations du journaliste de L’Équipe Flavien Trésarrieu, les deux formations ont trouvé un accord. Sur le réseau social X, il affirme que Nantes et Monaco sont en train de finaliser les derniers détails pour le transfert de Matthis Abline, signe que l’annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines heures.

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En attendant, le principal intéressé reste à l’écart du groupe appelé à disputer les rencontres de préparation. Depuis la reprise, Matthis Abline n’a disputé aucune minute sous le maillot nantais. Il s’entraîne avec les autres joueurs annoncés sur le départ, à savoir Chidozie Awaziem, Ali Yousuf et Yassine Benhattab, dans l’attente de la validation définitive de son transfert vers le Rocher.