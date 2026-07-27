Mercato : Le PSG trouve mieux que Yan Diomande pour 50M€ !

Malgré un accord contractuel bouclé durant plusieurs semaines, Yan Diomande a finalement snobé le PSG pour se diriger vers le Real Madrid. Pour oublier l’ailier du RB Leipzig, le double champion d’Europe en titre lorgnerait une autre pépite de la Bundesliga.

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À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le PSG a cru durant plusieurs semaines qu’il réussirait à recruter Yan Diomande cet été. L’ailier de 19 ans ayant donné son accord pour un contrat de cinq ans. Mais le refus de Nasser Al-Khelaïfi de payer 130 millions d’euros d’indemnité a fait capoter l’opération.

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Finalement, le jeune international ivoirien se dirige vers le Real Madrid, qui a décidé de s’aligner sur les exigences du RB Leipzig pour s’attacher les services de Yan Diomande. Pour tourner cette page, le PSG travaillerait déjà sur d’autres pistes et l’une d’elles mènerait vers un autre crack du championnat allemand. En effet, selon les informations de Paris Team, Luis Campos suivrait Saïd El Mala depuis plusieurs mois et apprécierait particulièrement son profil.

🚨🚨🔴🔵 Info ParisTeam : Déjà suivi par le PSG par le passé, Saïd El Mala 🇩🇪 (19 ans) est de nouveau dans le viseur du champion d’Europe.



Le club parisien s’intéresserait à nouveau à l’ailier droit du FC Cologne, mais devra faire face à une forte concurrence, avec le Borussia… pic.twitter.com/3Gvb4HHryM — ParisTeam (@Paristeamfr) July 26, 2026

« À seulement 19 ans, Saïd El Mala est considéré comme l’un des jeunes joueurs offensifs les plus prometteurs d’Allemagne. Principalement utilisé sur le côté droit, il est également capable d’évoluer à gauche ou dans un rôle plus axial grâce à sa polyvalence. Sa principale force réside dans sa capacité à éliminer son adversaire en un contre un.

Percutant, rapide et très à l’aise balle au pied, il n’hésite jamais à provoquer, à attaquer les espaces et à créer des différences par ses accélérations. Son profil correspond parfaitement aux ailiers modernes recherchés par les plus grands clubs européens », explique le site spécialisé, qui précise toutefois que l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour les Rouge et Bleu.

Le Borussia Dortmund en pole position pour Saïd El Mala ?

Pour déloger Saïd El Mala du FC Cologne, le PSG va devoir se montrer très convaincant. Si les 50 millions d’euros réclamés par les dirigeants du club allemand ne constituent pas un sérieux obstacle pour les finances d’un club comme le Paris Saint-Germain, Luis Campos va devoir faire face à une concurrence monstrueuse dans ce dossier.

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D’après Transfermarkt, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, l’AS Rome, Liverpool, Brighton, Tottenham, Newcastle, le Bayern Munich, Nottingham Forest, Brentford, Fulham et Chelsea sont tous en course pour obtenir la signature de l’international allemand de 19 ans. En Allemagne, le journal Kicker rapporte dans son dernier article que l’attaquant du FC Cologne accorderait sa préférence à un transfert au Borussia Dortmund.

Même son de cloche du côté de Sport Bild, qui confirme qu’El Mala n’attendrait plus qu’un accord entre les deux clubs afin de pouvoir signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2031, avec l’ancien club d’Ousmane Dembélé. « L’optimisme est grand au BVB quant au fait que l’opération sera bouclée dans les prochains jours », indique le média allemand.

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Aux dernières nouvelles, les dirigeants des Schwarzgelben auraient formulé une première offre inférieure aux 50 millions d’euros attendus dans ce dossier. Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire sur cette piste.