Mercato OM : C’est fait, Marseille signe une nouvelle pépite

La direction de l’OM continue d’investir sur l’avenir. Elle vient d’officialiser la prolongation du jeune milieu de terrain Nouhoum Kamissoko.

Mercato : Nouhoum Kamissoko prolonge officiellement à l’OM

La suite après cette publicité

Le mercato de l’Olympique de Marseille réserve de grosses surprises. Les nouveaux dirigeants phocéens s’affairent en coulisses pour répondre aux attentes de Bruno Genesio. Et si de nouvelles recrues sont attendues, la direction de l’OM veille également à verrouiller ses jeunes talents.

Lire aussi : Ça bouge à l’OM : McCourt opère encore un changement !

C’est dans cette optique que le club phocéen a annoncé une bonne nouvelle ce lundi soir. La prolongation de contrat de Nouhoum Kamissoko est enfin confirmée. Le milieu de terrain de 21 ans était courtisé avec insistance par plusieurs écuries de l’élite. Ses solides prestations en 18 matchs de National 2 ne sont pas passées inaperçues. Sauf que Nouhoum Kamissoko a choisi de s’inscrire sur le long terme à l’OM.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Genesio a trouvé sa perle rare en Italie, c’est 13M€

À voir

Mercato PSG : Liverpool lâche sa première offre pour Barcola

Lire aussi : Mercato OM : Accord conclu pour l’arrivée de Rivero ?

Le jeune Malien a paraphé un nouveau bail à l’Olympique de Marseille. Il est lié désormais à l’écurie olympienne jusqu’en juin 2029. Cette signature confirme la volonté ferme du board marseillais de sécuriser ses forces vives et de bâtir un projet durable. Nouhoum Kamissoko pourrait même intégrer l’équipe de Bruno Genesio cette saison.