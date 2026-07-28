Mercato : Ce qu’il faut retenir de la présentation de Zidane

C’était l’événement majeur du football français. Aujourd’hui à 11h00, au siège de la FFF à Paris, Zinedine Zidane a été officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, marquant le début d’une nouvelle ère pour les Bleus.

La feuille de route fixée par Philippe Diallo à Zinedine Zidane

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Installé aux côtés du nouveau sélectionneur, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a précisé les contours du contrat. Zinedine Zidane s’est engagé pour un mandat de quatre ans. Il aura la responsabilité de guider l’équipe nationale à travers la prochaine Ligue des nations, ainsi que lors des campagnes de qualification pour l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030.

L’hommage appuyé à Didier Deschamps

Zinedine Zidane a tenu à saluer le bilan de Didier Deschamps, qui quitte son poste après plus d’une décennie à la tête des Bleus. Le nouveau sélectionneur a rendu un hommage appuyé à son ancien coéquipier et à son staff pour le travail accompli au cours de ces quatorze dernières années :

« Je voudrais féliciter DD et tout son staff pour ces 14 années remarquables. Bravo pour tout ce que tu as fait. Tout le monde est reconnaissant du travail que tu as fait. Maintenant, il y a une autre étape qui va s’ouvrir, mais toujours pour la même chose : voir l’équipe de France gagner. Vous m’avez choisi, je vais tout donner pour cette équipe. »

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La concrétisation d’un rêve et un engagement exclusif

Au-delà de cet hommage, Zinédine Zidane a réaffirmé que prendre la tête de la sélection tricolore constituait son unique priorité depuis son départ du Real Madrid, révélant avoir décliné toutes les autres opportunités pour attendre les Bleus :

« Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai eu des propositions durant les quatre ou cinq ans durant lesquels j’ai arrêté. Je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. C’était la seule chose que je voulais faire après ma carrière et le Real Madrid. Je l’ai connue gamin, j’ai commencé minime, j’ai fait toutes les étapes jusqu’à la sélection A, qui est le summum. Je vais tout donner pour faire que cette équipe continue à gagner. C’est une joie immense. Je suis heureux de devenir le sélectionneur de l’équipe de France. Je me contiens mais j’ai plein d’émotions en moi. Je suis prêt. »

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Zinedine Zidane entame son mandat avec détermination. Entouré en grande parti de son staff du Real de Madrid il aura la lourde tache de maintenir l’équipe de France au sommet et de leur faire gagner un titre qui échappe au Bleus depuis 2018, le nouveau patron des Bleus lance une nouvelle ère pour le football tricolore.