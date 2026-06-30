OM Mercato: Lorenzi repère le remplaçant de Rulli en Ligue 1

Alors que Geronimo Rulli pourrait prendre la direction de Boca Juniors durant ce mercato estival, le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, se positionne pour attirer un gardien de Ligue 1.

OM Mercato : Geronimo Rulli et de Jeffrey de Lange vers la sortie ?

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L’Olympique de Marseille pourrait enregistrer les départs de Geronimo Rulli et de Jeffrey de Lange au poste de gardien. Héros de l’OM lors de sa première saison, Geronimo Rulli a connu un deuxième exercice bien plus poussif, à l’image d’une bonne partie de l’effectif. À 34 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027, le gardien de but argentin devrait plier bagage cet été pour rentrer au pays.

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En effet, selon plusieurs sources concordantes, le Boca Juniors serait à l’affût pour récupérer l’international argentin. Le mythique club verrait d’ailleurs d’un très bon œil l’idée de rapatrier l’ancien portier de l’Estudiantes de La Plata. Charge alors à Grégory Lorenzi de lui dénicher un successeur.

Hervé Koffi, successeur de Rulli à Marseille ?

Je nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille devrait lorgner du côté de la Ligue 1 pour renforcer le club phocéen. Auteur d’une grosse saison en prêt au SCO d’Angers, Hervé Koffi est attendu au RC Lens, mais ne devrait pas y rester longtemps. À 29 ans, le dernier rempart des Étalons du Burkina Faso a retrouvé son meilleur niveau en Ligue 1.

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Nommé parmi les candidats au trophée de meilleur gardien du championnat, il a réalisé une campagne solide avec 10 clean sheets en 30 rencontres, confirmant son importance dans le maintien d’Angers parmi l’élite. Séduit par ses performances, l’OM suivrait de près sa situation en vue d’un éventuel renfort au poste de gardien.

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Le club phocéen ne serait toutefois pas seul sur le dossier, puisque l’AS Monaco et l’AJ Auxerre surveilleraient aussi l’évolution du portier burkinabè. De son côté, Angers aimerait conserver celui qui s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif cette saison. Cependant, le SCO ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour lever une option estimée à près de cinq millions d’euros, ouvrant ainsi la porte à un départ vers un club plus ambitieux.

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Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2028, Hervé Koffi devrait donc animer les prochaines semaines du mercato. Affaire à suivre…

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