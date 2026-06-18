Mercato ASSE : KSV acte 2 signatures prometteuses

‎L’ASSE continue de bâtir son futur avec méthode et patience. Alors que les regards se concentrent sur le recrutement de l’équipe première, Kilmer Sports Ventures a sécurisé l’arrivée de deux jeunes talents prometteurs.

‎Mercato ASSE : Deux jeunes profils qui ont convaincu les verts

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‎À l’AS Saint-Étienne, le travail de fond ne s’arrête jamais. Pendant que les dirigeants réfléchissent à la composition du futur effectif d’Ian Cathro, les cellules de recrutement poursuivent leur mission sur un terrain souvent moins médiatisé mais tout aussi stratégique : celui de la formation.

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‎Dans cette logique, David Yoka rejoindra prochainement le centre sportif Robert-Herbin. Le jeune joueur a séduit les observateurs grâce à sa progression constante et à son sérieux quotidien. Son évolution régulière au cours des derniers mois a convaincu les responsables stéphanois de lui offrir une nouvelle étape dans son apprentissage.

‎Peter Lohoba-Sami, un attaquant déjà très observé

‎Le deuxième renfort se nomme Peter Lohoba-Sami. Ce jeune attaquant a attiré l’attention par sa capacité à se montrer décisif dans les zones offensives et par son activité permanente lorsqu’il est en possession du ballon ou à la récupération. ‎

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Son intégration future dans les catégories de jeunes de l’ASSE représente une opportunité importante pour poursuivre sa progression. Le club espère désormais accompagner son développement dans un environnement reconnu depuis plusieurs décennies pour la qualité de sa formation.

‎La stratégie de KSV se confirme sur le long terme

‎Ces deux recrutements répondent à une vision très claire portée par Kilmer Sports Ventures. Depuis son arrivée, le propriétaire du club insiste sur la nécessité de construire un projet durable capable d’alimenter régulièrement l’équipe première avec des talents issus de la formation.

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‎L’arrivée de David Yoka et de Peter Lohoba-Sami n’aura peut-être pas l’écho médiatique d’un transfert majeur, mais elle illustre parfaitement une réalité du football moderne. Les clubs qui réussissent durablement sont souvent ceux qui savent détecter les talents avant tout le monde. À Saint-Étienne, cette conviction semble plus vivante que jamais.