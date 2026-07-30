Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un milieu français  

Le Stade Rennais devra casser sa tirelire s’il veut attirer Kévin Danois cet été. Le tarif est fixé pour le milieu de terrain de l’AJ Auxerre.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne Kévin Danois

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30 millions d’euros. C’est la somme qu’il faudra débourser pour arracher Kévin Danois à l’AJ Auxerre. Le Stade Rennais, toujours positionné sur le dossier, mesure désormais la hauteur de la marche.

Auxerre refuse de revoir ses exigences à la baisse. Le club icaunais vient d’ailleurs de repousser une première offre de 15 millions d’euros transmise par Hull City. Les dirigeants bourguignons réclament le double.

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À 21 ans, le milieu formé à l’AJA règne déjà sur l’entrejeu. Danois impressionne par son volume de jeu, sa hargne dans les duels et sa vision tactique. Ces atouts ont séduit plusieurs recruteurs. Le Stade Rennais est chaud pour amener le joueur au Roazhon Park. Le coach Franck Haise a aussi donné son feu vert pour la signature du jeune crack.

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Mais l’affaire n’est pas mince. Du beau monde tourne autour de la pépite. La concurrence est donc rude. L’Olympique Lyonnais suit attentivement le joueur. Le LOSC garde un œil très avisé sur sa situation. Outre cette bataille, il y a le prix du joueur qui fait tiquer. Pour la direction du SRFC, recruter Kévin Danois s’inscrirait parfaitement dans sa stratégie axée sur les jeunes talents à fort potentiel. Mais le coût financier bloque les négociations.