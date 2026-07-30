Mercato OM : Un accord avec Leverkusen tombe à l’eau !

La direction de l’OM peut faire une croix sur une vente en défense. Alors qu’un accord semblait envisageable avec le Bayer Leverkusen, les discussions pour le transfert de Leonardo Balerdi ont finalement échoué.

Mercato OM : Leonardo Balerdi recale le Bayer Leverkusen

La suite après cette publicité

La direction de l’Olympique de Marseille pourrait bien se séparer de l’un des plus gros salaires du vestiaire. Leonardo Balerdi n’exclut plus un départ durant ce mercato. L’international argentin, qui a passé cinq années contrastées sous le maillot de l’OM, est arrivé à la fin d’un cycle. Il aspire dorénavant à relever un nouveau défi à l’étranger.

Lire aussi : Mercato OM : Balerdi joue un vilain tour à Stéphane Richard

À voir

Mercato : C’est fait, le PSG dompte Monaco pour Akliouche !

Ses velléités de départ ont rapidement alerté ses courtisans. Ces derniers jours, une porte de sortie semblait s’ouvrir à Leonardo Balerdi. Le Bayer Leverkusen se positionnait pour son transfert. Une aubaine pour la direction de l’OM, soucieuse d’alléger sa masse salariale. Les dirigeants espéraient même toucher un joli chèque sur son départ. Sauf que ces négociations n’ont pas abouti.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Grosse colère de Balerdi, il veut claquer la porte

Mercato OM : Après Balerdi et Hojbjerg, un autre pilier sur le départ ?

Malgré son retour à l'OM, Leo Balerdi 🇦🇷 a fait part à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de ses envies d’ailleurs. 👋



Le Bayer Leverkusen s’était intéressé à lui mais l'argentin n’a pas envie d’Allemagne. Il se verrait plutôt dans un autre grand championnat.



(@laprovence) pic.twitter.com/KwEbCQslmc — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 30, 2026

Les révélations de La Provence le confirment. Le projet du club allemand a immédiatement été balayé par Leonardo Balerdi. Ce dernier ne souhaitant pas retourner en Bundesliga. Un championnat qu’il connait bien pour avoir évolué au Borussia Dortmund. Il a catégoriquement écarté à un transfert de l’autre côté du Rhin. Son désir est de rejoindre un autre grand championnat européen.