Mercato : C’est fait, le PSG dompte Monaco pour Akliouche !

Sauf énorme revirement de dernière minute, Maghnes Akliouche va devenir un joueur du PSG dès cet été. Après plusieurs semaines de négociations, l’AS Monaco aurait craqué pour son milieu offensif de 23 ans.

Le PSG très proche de finaliser le transfert de Maghnes Akliouche

La suite après cette publicité

Le dossier Maghnes Akliouche rentre dans sa phase décisive. Après plusieurs semaines de discussions, les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’AS Monaco seraient parvenus au point d’achèvement de ce dossier. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord serait tout proche d’être finalisé entre les deux clubs pour le transfert d’Akliouche.

Lisez aussi : Mercato : Urgent ! Le PSG craque, Maghnes Akliouche arrive

« EXCLUSIF : Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco parviennent à un accord dans le transfert de Maghnes Akliouche ! Les négociations entre les clubs sont en phase finale. Les détails restent à finaliser et on attend la suite des négociations », assure le spécialiste mercato sur sa page Twitter.

🚨🔴🔵 EXCL: Paris Saint-Germain and AS Monaco reach breakthrough in talks for Maghnes Akliouche!



Agreement now at final stages between clubs. Details to be sorted and then here we go expected next. 🇫🇷 pic.twitter.com/tcaFc70Gpe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Il reste encore quelques ultimes détails à régler, mais toutes les parties concernées afficheraient leur volonté de conclure rapidement cette opération pour un montant global de 50 millions d’euros, selon L’Équipe. Sauf retournement de situation de dernière minute, Maghnes Akliouche devrait donc prochainement s’engager avec le club de la capitale française pour être la troisième recrue après le jeune gardien de but italien, Alessandro Longoni (18 ans), et l’expérimenté défenseur français Lucas Digne (33 ans).

À voir

Mercato OM : Deal conclu pour l’arrivée de De Vlieger à Marseille ?

Pour compenser le départ de Kang-In Lee à l’Atlético Madrid, le double champion d’Europe en titre a porté son choix sur Maghnes Akliouche, lequel a donné son accord pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, depuis le début du mercato estival.

Maghnes Akliouche veut évoluer sous les ordres de Luis Enrique

Le quotidien sportif rappelle que déjà à l’été 2025, Maghnes Akliouche avait clairement affiché son souhait de rejoindre les rangs du Paris SG pour être entraîné par Luis Enrique. « Un technicien qui, comme avec chaque recrue, ne lui a pas garanti une place de titulaire, mais lui a assuré de sa conviction de pouvoir le faire progresser », rapporte L’Équipe.

Lisez aussi : Mercato PSG: Maghnes Akliouche à Liverpool ? La vérité éclate

Les différentes parties restent désormais confiantes quant à la finalisation de ce dossier dans les prochaines heures, conclut le média francilien. Les discussions se sont même accélérées au cours des derniers jours.

Lire la suite sur le PSG

Mercato: Maghnes Akliouche finalement prêt à snober le PSG ?

À voir

Mercato ASSE : Cathro lâche sa première décision pour Ekwah

Mercato PSG : Annonce imminente pour Maghnes Akliouche !

Pour sa part, Maghnes Akliouche se montrerait particulièrement impatient et emballé à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain, lui le natif de Tremblay-en-France en région parisienne.