Mercato OM : Urgent ! Un guerrier se rapproche de Marseille

La direction de l’OM cible un buteur expérimenté de Ligue 1 pendant ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du crack français.

Mercato : L’OM cible un cadre de Ligue 1

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Budget serré, mais ambitions XXL : l’OM avance stratégiquement dans son mercato estival. Pour renforcer son attaque sans faire sauter la banque, la direction phocéenne vise des profils aguerris mais moins coûteux.

Le nom d’un buteur français circule dans les bureaux de la Commanderie. Selon les indiscrétions, l’OM suit de très près Ludovic Ajorque. Âgé de 32 ans, le grand avant-centre du Stade Brestois, sous contrat jusqu’en juin 2027, séduit les recruteurs marseillais. C’est un bon profil.

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Sa puissance physique, son jeu aérien dominant et sa parfaite connaissance de l’élite offrent une solution offensive de poids au club phocéen. Ludovic Ajorque, c’est la régularité incarnée. Avec 8 buts et 9 passes en Ligue 1 la saison dernière, le géant réunionnais a prouvé son efficacité collective.

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C’est un coup malin à concrétiser. Marseille cherche l’équilibre parfait entre apport sportif et maîtrise budgétaire. Si les voyants économiques passent au vert dans les prochaines semaines, les dirigeants phocéens pourraient très vite accélérer pour boucler le transfert. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande de Ludovic Ajorque est estimée à 3 millions d’euros.