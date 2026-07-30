Gros coup de froid pour le transfert de Ferran Torres au PSG

Le PSG aimerait faire venir Ferran Torres pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan cet été. Mais le dossier traîne et le Barça ne semble pas démordre pour son attaquant de 26 ans.

Mercato : Le PSG met la pression à Ferran Torres

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D’après RMC Sport, le Paris Saint-Germain ferait de Ferran Torres sa piste numéro un au poste d’avant-centre, et penserait à Charles De Ketelaere en option B. Mais Luis Campos disposerait également d’une piste secrète, dont l’identité ne serait pas connue. À un an de la fin de son contrat, le récent champion du monde serait ouvert à un départ du FC Barcelone, mais devrait rapidement trancher, car Luis Campos ne souhaite pas tergiverser sur ce dossier.

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Une tendance confirmée en Espagne par le quotidien Sport. Le journal catalan rapporte que le Paris SG mettrait désormais la pression à Ferran Torres afin qu’il se positionne concrètement sur son avenir afin de pouvoir passer à l’action auprès des dirigeants barcelonais.

À quelques semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, le club de la capitale française voudrait clairement savoir si l’international espagnol souhaite vraiment quitter les Blaugranas. Le temps passe, il ne reste qu’un mois de mercato et le Paris Saint-Germain veut pouvoir avancer. Surtout que le champion de Liga ne semble pas vouloir se séparer de son numéro 7.

« Le Barça n’a aucune intention de le laisser partir »

Depuis plusieurs semaines, diverses sources annoncent en boucle que Ferran Torres et le PSG se sont mis d’accord sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, avec à la clé un salaire largement supérieur à ce que le Barça pourrait lui offrir. Toutefois, si l’ancien joueur de Manchester City nourrit des envies d’ailleurs, il n’en aurait pas encore touché un mot à sa direction, qui n’aurait pas l’intention de le perdre.

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« Malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir, Ferran Torres reste un joueur que le PSG apprécie, et des contacts ont bien eu lieu avec ses agents. En revanche, aucun accord n’a été trouvé à ce stade. La position du FC Barcelone est claire : le club souhaite conserver Ferran Torres et compte sur lui comme un joueur important la saison prochaine », rapporte Fabrizio Romano dans un live pour Mercato Blaugrana.

🚨FABRIZIO ROMANO : LE BARÇA N’A PAS L’INTENTION DE VENDRE FERRAN TORRES



🗣️ Fabrizio Romano : « Malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir, Ferran Torres reste un joueur que le PSG apprécie, et des contacts ont bien eu lieu avec ses agents. En revanche, aucun accord n’a… pic.twitter.com/gQXvRVbPFZ — Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) July 29, 2026

Poursuivant, le journaliste italien explique que « concernant une éventuelle prolongation de contrat, rien n’est encore décidé. Aucune négociation n’est avancée et aucune garantie n’existe quant à une signature dans les prochains mois. » Le Paris Saint-Germain poursuit donc ses discussions avec l’entourage de Ferran Torres et d’autres clubs suivent également sa situation.

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« Mais pour l’instant, le Barça n’a aucune intention de le laisser partir, ce qui rend un éventuel transfert particulièrement compliqué », ajoute le spécialiste mercato. Ce feuilleton devrait donc encore durer quelques semaines avant de connaître son dénouement.

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