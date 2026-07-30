Mercato : Coup de tonnerre ! Le PSG proche d’un deal à 150M€

Le PSG pourrait réaliser un record de vente durant ce mercato estival. Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le club de la capitale se rapprocherait d’un accord historique. Explications.

Mercato PSG : L’offre de Liverpool se précise pour Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, le journal L’Équipe rapportait que Bradley Barcola avait donné son accord pour rejoindre Liverpool après une longue discussion avec le nouveau manager des Reds, Andoni Iraola. À deux ans de la fin de son contrat avec le PSG, l’ailier de 24 ans aurait donné son aval pour signer un bail de six ans, soit jusqu’en juin 2032, avec le club anglais.

Lisez aussi : Mercato PSG : Ça chauffe, Barcola proche de quitter Paris ?

Après cette première étape, les deux clubs ont officiellement ouvert les négociations afin de trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert. Et justement, The Times croit savoir que Liverpool espère boucler le deal avec une offre autour de 117 millions d’euros. Bien sûr avec des variables qui pourrait encore faire monter la note.

À voir

Mercato OM : Une première recrue arrive, accord imminent !

« Liverpool espère conclure un accord pour Barcola pour un montant de base fixe d’environ 117 millions d’euros, avec la possibilité d’ajouter des bonus pour arriver à un montant supérieur. Les négociations s’accélèrent pour Barcola à Liverpool », rapporte le média britannique. Pour faire craquer le Paris Saint-Germain, les Reds seraient même prêts à aller au-delà de ces chiffres.

Liverpool prépare une folie pour Bradley Barcola

De leur côté, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne se montreraient pas simples en affaires. Pour laisser partir Bradley Barcola, les dirigeants du Paris Saint-Germain réclameraient au moins 170 millions d’euros.

Lisez aussi : Mercato PSG : Alerte ! Accord confirmé pour Bradley Barcola

Toutefois, le journaliste anglais Dave Ockop, le board de Liverpool Bradley Barcola préparerait une très grosse offre aux alentours de 110 millions d’euros et des bonus, liés à une qualification en Ligue des Champions, à hauteur de 40 millions d’euros. L’ancien club de Mohamed Salah serait donc prêt à investir jusqu’à 150 millions d’euros pour s’offrir les services de Bradley Barcola dans les prochaines semaines.

Lire la suite sur le PSG

Alerte Mercato : Le PSG menace publiquement Bradley Barcola

À voir

Mercato : Urgent ! Clap de fin pour Manuel Neuer au Bayern

Mercato PSG : Un phénomène marocain à la place de Barcola ?

Les discussions ne font donc que commencer, mais ce dossier s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs des prochaines semaines du mercato.