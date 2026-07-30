Mercato OM : Une première recrue arrive, accord imminent !

La direction de l’OM va enfin lancer son mercato estival dans le sens des arrivées. Elle touche au but pour la signature de Jean-Clair Todibo.

Mercato OM : Les négociations accélèrent pour Jean-Clair Todibo

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est jusqu’ici marqué par des départs. Plusieurs cadres ont déjà mis les voiles, à commencer par Mason Greenwood, Hamed Traoré ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Aucun joueur professionnel n’a encore rejoint l’OM. Ce constat devrait vite changer.

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La direction sportive conduite par Grégory Lorenzi s’active encore pour colmater le vide laissé par ces départs. Et si Bruno Genesio attend en priorité un nouvel ailier, c’est en défense que l’OM s’apprête à frapper son premier grand coup. TMW le confirme, les négociations s’accélèrent pour faire venir Jean-Clair Todibo.

Un prêt avec une obligation d’achat

Le défenseur français entend fuir la Championship suite à la relégation de West Ham. Son souhait est de rejoindre est un club de l’élite. Naples et l’AC Milan ont tenté de le recruter. Sauf que l’offre milanaise s’avérant insuffisante, ce qui fait les affaires de l’OM pour devancer la concurrence.

🚨 EXCL. Il @ACMilan ha presentato un'offerta al @WestHam per Jean-Clair #Todibo, seguito anche dal @SSCNapoli.



Gli #Hammers chiedono 5 milioni per il prestito, più obbligo di riscatto a 24 milioni che scatterebbe dopo 10 presenze.



Per l'ingaggio, cifre simili a quelle di… — Gianluca Vitale (@gVitale_AN) July 29, 2026

La direction marseillaise est passée à l’action. Le média italien indique les discussions entre Marseille et West Ham portent sur un prêt payant de 5 millions d’euros avec une option d’achat de 24 millions d’euros. Cette clause deviendrait obligatoire après dix rencontres disputées par le joueur de 26 ans.

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Cela représente un investissement conséquent pour un OM contraint de réduire ses dépenses. Les négociations se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible. Sachant que Jean-Clair Todibo est déjà enclin à un retour en Ligue 1.