Mercato LOSC : Accord conclu, un transfert imminent à Lille

Le LOSC est en passe de perdre son nouveau prodige. Le jeune milieu de terrain Ayoub Bouaddi a donné son feu vert pour rejoindre Manchester City. Il ne reste plus qu’un dernier détail avant son officialisation.

Mercato LOSC : Accord entre Ayoub Bouaddi et Manchester City

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Ayyoub Bouaddi est incontestablement l’une des plus grandes sensations du LOSC. Sa brillante participation à la Coupe du monde avec le Maroc a attiré l’attention de plusieurs cadors européens. Le Paris Saint-Germain était un temps sur ses traces. Mais le milieu de terrain marocain se dirige finalement vers Manchester City.

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Les Skyblues recherchent activement le profil idoine pour anticiper un départ de Rodri vers le Real Madrid. Ils ont été séduits par l’activité défensive, la vision du jeu et la maturité d’Ayyoub Bouaddi. Les négociations ont vité débuté et elles s’avèrent fructueuses. Foot Mercato le confirme, le joueur de 18 ans a donné son aval pour rejoindre Man City dès cet été.

La dernière exigence d’Olivier Létang

Il ne reste plus qu’aux deux écuries de trouver un terrain d’entente pour la finalisation du deal. Et selon les derniers échos, les discussions entre les dirigeants du LOSC et les Cityzens progressent très favorablement. Le dernier détail en suspens concerne les modalités de son intégration.

🚨💙🇲🇦 #PL |



🔐 Accord imminent entre Manchester City et Lille pour Ayoub Bouaddi.



✍️ Le milieu marocain a déjà donné son accord pour rejoindre les Citizens.



➡️ Le LOSC souhaite conserver Bouaddi une saison supplémentaire sous la forme d'un prêt, tandis que Manchester City… pic.twitter.com/QwzWpqKghy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 30, 2026

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Car le club présidé par Olivier Létang espère conserver son joueur en prêt pour une saison de plus. Les négociations se poursuivent autour de cette dernière étape. Même si l’entraîneur Enzo Maresca dimerait intégrer Ayyoub Bouaddi dans son équipe dès cet été.