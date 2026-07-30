Brésil : Urgent ! C’est terminé entre Neymar et la Seleção

L’annonce était inéluctable, mais quelque peu inattendue, un mercredi soir, en fin de mois de juillet. Neymar a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Retour sur son histoire contrastée avec le Brésil, partagée entre records, trophées et amertume.

Neymar : « Mon aventure avec l’équipe nationale est terminée »

La suite après cette publicité

Parce que toutes les belles histoires ont une fin, il fallait que celle de Neymar avec le Brésil en ait une — soudaine, mais pas prématurée. À vrai dire, est-ce que cette histoire est aussi belle qu’on le pense ? Est-ce que le conte de fées entre le joueur de Santos et la Seleção mérite vraiment d’être conté et d’être refait sous tous ses angles ? Bien sûr, car elle est particulière en son genre, comme Neymar avec un ballon.

Tout a donc pris fin hier soir, au micro de TNT Sports, lorsque le petit prince brésilien s’est exprimé. S’il devait parler au départ d’une nouvelle polémique dont il fait l’objet avec son club de Santos, c’est finalement une autre déclaration qui a secoué la planète football. « Mon aventure avec l’équipe nationale est terminée », a-t-il affirmé avec un sourire en coin pour ne pas laisser paraître les larmes qui coulaient à l’intérieur de son corps.

Lire aussi : Mercato Real Madrid : C’est officiel pour Carlo Ancelotti au Brésil !

À voir

Mercato : Urgent ! Clap de fin pour Manuel Neuer au Bayern

L’ancien numéro 10 du Paris Saint-Germain a également confié : « J’y ai marqué l’histoire et j’en suis très heureux. J’ai vécu tellement de choses. J’ai tout donné, j’ai toujours combattu pour le maillot jaune, mais je crois que je n’en ai plus envie. » Il fallait s’attendre à ce que cette dernière phrase sorte de la bouche de Neymar avant celle de Tadej Pogačar. Car la fin de l’homme aux 34 bougies semblait inéluctable avec le territoire auriverde.

Un palmarès individuel brillant, mais frustrant collectivement

Son dernier match avec l’équipe du Brésil remonte à seulement quelques semaines — précisément trois — et cette défaite contre la Norvège (1-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Parce qu’il a été convoqué par Carlo Ancelotti en étant très incertain à cause d’une blessure, il n’est entré qu’à la 67e minute de cette rencontre. Une grosse demi-heure plus tard, il inscrivait un penalty parfaitement tiré à contre-pied.

C’était alors son dernier but en sélection, le 80e en 130 matchs sous le maillot jaune et vert. Il devance au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Seleção le « Roi Pelé » (77) et Ronaldo, « R9 », (62). Il est ainsi parti en tant que meilleur réalisateur de l’histoire du Brésil, soit la distinction la plus prestigieuse de ses seize années de carrière internationale, et celle qu’il peut fièrement revendiquer.

Lire aussi : Copa America : Le football brésilien est-il en déclin ?

En effet, le natif de Mogi das Cruzes, dans l’Etat de São Paulo, n’aura pas connu que la réussite dans les tournois majeurs avec son pays. En Coupe du monde, « Ney » n’aura jamais franchi les quarts de finale en quatre participations (2014, 2018, 2022 et 2026). La cruelle subtilité concerne l’édition 2014 à la maison : blessé contre la Colombie (2-1) en quarts, il n’a pas pu disputer la demi-finale perdue contre l’Allemagne (1-7).

À voir

Mondial 2026 : La FIFA va frapper fort après la finale Argentine – Espagne

S’il a échappé à une des plus grandes humiliations de l’histoire du football, il aura surtout manqué le match le plus important de sa carrière internationale. Une autre blessure l’a empêché de prendre part à la Copa America 2019, remportée par ses compatriotes. Son palmarès avec la Seleção se résume par un sacre en Coupe des Confédérations 2013 et aux JO 2016 à Rio. En un mot : incomplet.

Une faute de génération

Avec cette hégémonie plus individuelle que collective, Neymar mérite-t-il toujours la renommée de meilleur joueur de l’histoire du Brésil ? Les votes sont ouverts entre Pelé, Garrincha, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho et lui. Mais en réalité, ils ne sont pas équilibrés. D’abord, car tous ont leur style de jeu et leur personnalité, et ensuite parce qu’ils ont évolué à des époques différentes, quand leur pays dominait plus ou moins le monde.

Si l’on prend les deux premiers joueurs, ils ont évolué ensemble en sélection entre 1957 et 1966. Le premier a remporté trois titres mondiaux — un record — épaulé par le second sur deux d’entre eux. Pour vous dire, la Seleção n’a jamais perdu un seul match lorsque ce tandem était sur le terrain. Désormais, si l’on prend les trois suivants, le gang des « R », ils ont comme point commun la Coupe du monde 2002, qu’ils ont soulevée ensemble.

Lire la suite sur le Brésil :

Brésil – Francе : les Bleus s’impоsent, lе mythе du jоgо bоnitо s’еffritе

« R9 » veut la présidence de la Fédération brésilienne de Football

À voir

Mercato PSG : C’est réglé ! Visite médicale pour Kolo Muani

Enfin, si l’on prend le dernier, celui qui involontairement a fait bande à part, qui n’a jamais eu de copain pour atteindre son rêve — et celui de tout un pays depuis vingt-quatre ans : conquérir pour la sixième fois le monde en été. Une faute de génération en quelque sorte, qui oblige plus de 213 millions de Brésiliens à devoir patienter jusqu’en 2030. Ce sera sans Neymar cette fois, et pour toujours même.