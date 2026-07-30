Mercato : Urgent ! Clap de fin pour Manuel Neuer au Bayern

Tegernsee. C’est dans le cadre apaisant du lac de Tegernsee en Allemagne, où le Bayern Munich effectue son traditionnel stage de pré-saison, que Manuel Neuer a choisi d’évoquer ouvertement la fin de son immense carrière. À 40 ans, le capitaine emblématique du club bavard a profité d’un échange avec les médias pour faire le point sur son avenir. À un an de l’échéance de son contrat fixée à juin 2027, le portier allemand a indiqué avec beaucoup de sérénité que l’exercice 2026-2027 sera très probablement le dernier de sa carrière sur les terrains.

Manuel Neuer : « Tout indique clairement que je vais m’arrêter »

La suite après cette publicité

Devant la presse venue suivre les premiers entraînements estivaux des joueurs de Vincent Kompany, le portier bavard s’est exprimé sans détour. Il a tenu à préciser qu’il n’abordait pas cette nouvelle année avec de la nostalgie, mais plutôt avec la lucidité d’un joueur qui sait qu’il arrive au bout de son chemin sportif.

« Je ne joue pas chaque match en me disant que c’est le dernier, même si c’est peut-être la dernière fois que je joue dans certains stades. Mais aujourd’hui, tout indique clairement que je vais m’arrêter », a déclaré Manuel Neuer aux journalistes présents.

À voir

Gros coup de froid pour le transfert de Ferran Torres au PSG

Cette mise au point s’inscrit dans la continuité directe de son actualité récente. Il y a quelques semaines seulement, Neuer avait déjà officialisé sa retraite internationale à la suite de la Coupe du Monde disputée cet été avec l’Allemagne. En fermant définitivement le chapitre de la Nationalmannschaft, le champion du monde 2014 souhaitait alléger son calendrier pour se concentrer à 100 % sur son ultime engagement avec le Bayern Munich et avait également fait le tour avec sa sélection.

Lire aussi: Bayern Munich – PSG : Le coup de génie d’Enrique confirmé !

Un départ qui était prévu dès cet été

Au fil de ses confidences lors du stage, le mur de Munich a révélé qu’il avait bien failli ranger ses gants dès la fin de la saison dernière. Alors que sa prolongation d’un an signée en mai dernier a surpris certains observateurs, le gardien a reconnu qu’il avait longuement hésité avant d’accorder une dernière année au club munichois.

« Dans 85 % des cas, j’aurais certainement arrêté cet été », a-t-il avoué avec franchise. « Mais évoluer dans cette équipe, avec ce staff et ce groupe d’entraîneurs, est un vrai plaisir. Nous avons toujours la possibilité de nous mêler à la lutte pour tous les titres. Ce groupe, cette structure au sein du club, cela représente les 15 % qui m’ont convaincu de continuer. »

À voir

Mercato : Coup de tonnerre ! Le PSG proche d’un deal à 150M€

Lire aussi: LDC : Toni Kroos livre les clés du choc PSG – Bayern Munich

Une ultime campagne pour sortir par la grande porte

Après plus de quinze années passées à garder les cages bavaroises et à révolutionner le rôle de gardien, Manuel Neuer entame ce qui ressemble à sa dernière tournée. Sa décision est prise en accord complet avec sa famille et ses proches, mais surtout par envie personnelle. S’il choisit d’étirer son plaisir sur une 21e saison professionnelle en Bundesliga, c’est parce qu’il se sent encore en pleine possession de ses moyens pour aider le collectif.

Pour cette ultime campagne 2026-2027, le capitaine du Bayern ne vise rien d’autre qu’une sortie au sommet. Déjà fort de 13 titres de champion d’Allemagne et de deux Ligues des Champions à son palmarès, Manuel Neuer entend bien aller chercher un dernier trophée majeur avant de raccrocher définitivement ses gants à l’été 2027 pour agrandir son armoire à trophée comme sa légende.