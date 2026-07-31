Mercato ASSE : Un cador européen débarque avec des millions

Le RB Leipzig passe à l’attaque pour Tidiane Vibert. Très séduit par le jeune espoir de l’ASSE, le club allemand veut distancer la concurrence européenne sur ce dossier estival.

Mercato ASSE : Le RB Leipzig craque pour Tidiane Vibert

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À 16 ans, Tidiane Vibert attire déjà les regards bien au-delà de la France. Le jeune attaquant de l’ASSE met tout le monde d’accord par ses performances XXL. Il rend fou les dirigeants du RB Leipzig cet été. Ces derniers sont chauds pour le déloger et l’amener en Allemagne.

Le Franco-Sénégalais est en pleine forme. La saison dernière, il a disputé 16 rencontres avec les U19 de l’ASSE. Il a inscrit 3 buts au niveau national. Des performances qui lui ont également ouvert les portes de l’équipe réserve. Le jeune détonateur offensif a ainsi découvert le National 2 à deux reprises, une preuve supplémentaire de la confiance placée en lui malgré son très jeune âge.

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Selon les informations d’Africa Foot, le RB Leipzig souhaite profiter de ce mercato estival pour tenter sa chance. Le club allemand voit en Tidiane Vibert un joueur d’avenir et aimerait l’intégrer à son projet de développement des jeunes talents.

Mais la concurrence s’annonce déjà forte. L’AC Milan, Benfica Lisbonne et le RB Salzbourg suivent eux aussi le dossier avec attention. Autant de prétendants de poids qui confirment la cote grandissante du Stéphanois sur le marché des transferts.

Face à cet intérêt grandissant, l’AS Saint-Étienne n’entend pas rester passive. Les dirigeants stéphanois souhaitent sécuriser l’avenir de leur pépite en lui proposant un premier contrat professionnel. Vibert fait partie des jeunes issus du centre de formation que le club veut blinder afin d’éviter un départ prématuré.

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Arrivé dans le Forez durant l’été 2024 en provenance de Torcy, le natif de Champigny-sur-Marne poursuit son ascension. International français U17 à deux reprises, Tidiane Vibert confirme, mois après mois, qu’il possède le profil d’un joueur qui va faire de dégâts dans les prochaines années.