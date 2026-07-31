Crise à la FIFA : L’UEFA menace de boycotter la Coupe du Monde

L’ombre d’une fracture historique plane sur le football mondial. Face au projet révolutionnaire du président de la FIFA, Gianni Infantino, de créer une filiale commerciale baptisée FIFA Forward Enterprise (FFE), l’UEFA a décidé de sortir l’artillerie lourde. L’instance européenne menace ouvertement de boycotter la coupe du monde si cette initiative, qui vise à ouvrir les droits de diffusion, la billetterie et le sponsoring à des investisseurs privés, venait à voir le jour.

L’UEFA : « Le Mondial n’est pas à vendre », l’Europe fait bloc

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Alors que des rapports font déjà état de 4,2 milliards de dollars prêts à être injectés par des fonds d’investissement soit 20 % des gains qui n’iraient plus aux fédérations pour développer le football dans le monde entier, du coup la réplique européenne ne s’est pas fait attendre.

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Réunies en urgence, les 55 fédérations membres de l’UEFA ont voté à l’unanimité le rejet total de la proposition. Pour la direction de Nyon, la ligne rouge a été franchie : le football ne peut pas plier devant une logique purement mercantile visant à multiplier les profits d’acteurs financiers privés elle doit servir les amoureux du football à travers le monde.

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La menace brandie est radical : aucune sélection nationale européenne ne prendra part à la Coupe du Monde tant que le projet FFE restera à l’ordre du jour voila ce qu’à annoncer l’UEFA hier lors d’un communiqué . En privant la compétition de ses nations phares et de ses plus grandes stars, l’UEFA assène un coup potentiellement fatal à la valeur sportive et commerciale de la prestigieuse des compétitions.

Vers un schisme mondial face à l’ultimatum de la FIFA

L’UEFA n’est d’ailleurs plus seule dans cette croisade contre la privatisation du jeu. D’autres instances majeures, à l’image de la Concacaf, ont soutenu l’UEFA et exprimer leurs plus vives inquiétudes face à cette tentative de financiarisation à outrance. Malgré ce retournement d’une ampleur inédite, la FIFA a choisi la fermeté en fixant un ultimatum aux fédérations internationales pour valider le texte.

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Mais face au refus catégorique des poids lourds du football mondial, l’instance de Zurich se retrouve au bord du précipice : maintenir son projet au risque de provoquer le plus grand schisme de l’histoire du football, ou capituler face à l’unité du football européen et international.