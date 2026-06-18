Mercato OM : L’UEFA impose une règle pour les recrues !

L’OM pourra bel et bien disputer la prochaine Ligue Europa. Son mercato reste cependant encadré par une condition de l’UEFA. Une règle a été fixée concernant ses futures recrues.

Mercato OM : La condition de l’UEFA avant de recruter

La suite après cette publicité

Frank McCourt et Stéphane Richard ont évité la catastrophe. Leur implication dans la défense de l’Olympique de Marseille a permis d’obtenir la clémence de l’UEFA. L’OM est autorisé à disputer la Ligue Europa en écopant d’une amende de 10 millions d’euros. Les Phocéens peuvent donc lancer leur mercato avec sérénité.

Le dossier Bruno Genesio va être débloqué. Son nomination à la tête de l’équipe première n’est plus qu’une question de temps. D’autres recrues sont attendues afin de rendre l’OM plus compétitif sur la scène européenne et nationale. Le verdict de l’UEFA impose toutefois quelques contraintes.

À voir

Mercato ASSE : Un joueur prometteur quitte Saint-Etienne

Lire aussi : OM soulagé : L’UEFA annonce un verdict clément (Off) !

La direction de l’OM devra rapidement redresser les finances, sous peine d’une exclusion pour les compétitions européennes à la fin de la saison prochaine. L’instance ne tolérera plus aucun écart. Elle a aussi imposé une règle claire à Stéphane Richard et son équipe.

Les recrues ne devront pas coûter plus cher que les départs

L’Equipe explique que l’OM peut accueillir de nouveaux joueurs cet été. Mais ceux-ci ne devront pas coûter plus cher que les départs. Autrement dit, la balance des transferts devra impérativement rester positive. Cette contrainte force l’Olympique de Marseille à une limitation budgétaire.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Le verdict de l’UEFA enfin connu ?

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un phénomène colombien

À voir

Mercato : Urgent ! Le PSG défie l’OL pour une star du Barça

Chaque investissement sera mûrement réfléchi. Oubliez donc les recrutements onéreux sous l’ère Pablo Longoria. Ce mercato sera l’occasion de renforcer l’équipe phocéenne tout en assainissant ses comptes. Au risque de voir la porte de l’Europe se refermer définitivement dès l’été 2027.